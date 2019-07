Cannabis | se light non è droga | una sentenza del tribunale di Ancona riapre il caso

Ecco perché la Cassazione ha deciso di vietare la vendita di Cannabis light : (foto: Claudio Furlan/ LaPresse)Si torna a parlare della sentenza della Cassazione che lo scorso 30 maggio ha stabilito che vendere prodotti derivanti dalla cannabis light è un reato. Secondo i giudici della Corte, che poche ore fa hanno depositato la sentenza, questa attività è illecita indipendentemente dal contenuto di Thc (il principio attivo) della merce, poiché rientra nella fattispecie di reato contenuta nel Testo unico sugli stupefacenti ...

Cosa dice la sentenza della Cassazione sulla Cannabis light : È "illecita" la "cessione", la "messa in vendita", la "commercializzazione al pubblico" a "qualsiasi titolo" di "foglie, infiorescenze, olio e resina" derivati dalla coltivazione della cannabis light. Lo spiega la Cassazione, nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 30 maggio, le sezioni unite penali della Corte hanno sciolto il 'nodo' sui derivati della cannabis light, affermando che il commercio di questi prodotti rientra nella ...

Cannabis light - rivenditori contro sentenza della Cassazione che vieta commercio : “Andiamo avanti” : Nonostante l'interpretazione restrittiva della legge 242 del 2016 da parte della Cassazione, negozianti e produttori di Cannabis light non hanno intenzione di fermarsi. Intanto, l'unico modo per risolvere del tutto la situazione, sarebbe quello di un intervento legislativo che possa finalmente fare chiarezza e dare norme certe ai negozianti.Continua a leggere

Cannabis light - ad Arcore il negozio che vende la ‘Salvinia’. Il titolare : “Ministro - non sono uno spacciatore” : Matteo Beretta ha 27 anni e da dicembre gestisce un negozio di Cannabis light ad Arcore. “Il sogno di una vita – racconta il ragazzo che ha deciso di lasciare un lavoro a tempo indeterminato per fare della propria passione un lavoro – mi sono indebitato fino a quarant’anni per aprire il negozio, ma volevo farlo e ci sono riuscito”. Dopo la sentenza della Cassazione e il proclama del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha ...

Riesame di Genova : "La Cannabis light non è sequestrabile se il Thc non supera lo 0 - 5%" : La cannabis sativa light non può essere sequestrata "preventivamente" se non viene provato che il livello di Thc supera lo 0,5%. E' quanto stabilito dai giudici del tribunale del Riesame di Genova dopo la sentenza della Cassazione del 30 maggio. E' la prima pronuncia di un tribunale, destinata a fare da capofila

Rovigo : Gdf sequestra tre siti internet di vendita on line di Cannabis light (2) : (AdnKronos) - Si concretizza pertanto il reato ogni qualvolta vi sia la cessione e la vendita al pubblico a qualsiasi titolo dei derivati della cannabis sativa L. salvo che in concreto i prodotti ceduti siano del tutto privi di efficacia drogante, spiega la Gdf. Sulla base di questo ragionamento il

Rovigo : Gdf sequestra tre siti internet di vendita on line di Cannabis light : Rovigo, 18 giu. (AdnKronos) - Proseguono senza sosta le indagini dei militari dei finanzieri del Comando Provinciale di Rovigo nell’ambito dell’operazione Mercurio. Su richiesta del Pm della Procura di Rovigo, Francesco D’Abrosca, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso un decreto di seques

Cannabis - giudice dissequestra shop ma vieta la vendita di "erba" anche se light : Lo stesso magistrato che aveva disposto il sequestro ha accolto l'istanza degli avvocati. Il gestore si è impegnato dinanzi...

I primi sequestri di Cannabis light dopo la sentenza della Cassazione : Prime applicazioni della sentenza della Cassazione secondo commercializzare derivati dalla cannabis light quali infiorescenze, olio e resina non rientra nelle finalità commerciali regolate dalla legge 242 del 2016 ed è pertanto illegale. sequestri di cannabis light sono avvenuti anche in passato, spesso perché il livello di Thc rilevato era superiore ai limiti previsti per legge. La novità è che in questo caso le forze dell'ordine hanno ...