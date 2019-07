Campionato Europeo Sitting Volley – Storico argento per l’Italia | azzurre sconfitte in

Fonte : sportfair

(Di sabato 20 luglio 2019) In finale lesono state superate 3-0 (25-12, 25-16, 25-22) dalle campionesse mondiali della Russia Neldi, svoltosi a Budapest, la nazionale italiana femminile ha conquistato una storica medaglia d’. In finale lesono state superate 3-0 (25-12, 25-16, 25-22) dalle campionesse mondiali della Russia. Come da pronostico la formazione avversaria si è dimostrata più forte, ma questo non ha impedito all’Italia di giocarsela sino alla fine nel terzo set. Nei primi due parziali, invece, la Russia è sempre stata al comando. Per lesi conclude così unstrepitoso, che lascia in dote la prima storica medaglia di una nazionale italiana di, e soprattutto il pass per la qualificazione ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. A distanza di un anno le ragazze di Amauri Ribeiro hanno dimostrato che ...

