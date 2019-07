Calciomercato Juventus News Per Don Balón può decollare Neymar | ultime notizie

Calciomercato Juventus : accordo per 100 milioni - questa la decisione : Calciomercato Juventus – Novità importanti sul fronte cessioni in casa bianconera. La società di Corso Galileo Ferraris ha in mente un solo obiettivo, provare a snellire la rosa, così da poter tentare l’assalto all’attaccante dell’Inter Mauro Icardi. Sulla lista dei possibili partenti, ci sono due argentini: il primo è Gonzalo Higuain, sul quale si registra […] More

Calciomercato Juventus - Dybala : possibile incontro con lo United - Matuidi potrebbe restare : Il Calciomercato della Juventus inizia a guardarsi in casa per capire come sviluppare le prossime mosse in uscita. Dopo i grandi acquisti già arrivati a Torino qualcuno potrebbe essere sacrificato. Incerto è al momento il futuro di Paulo Dybala che continua ad essere nel mirino del Manchester United, in programma ci sarebbe anche un incontro. Sembrava fuori dai giochi Blaise Matuidi ma la situazione intorno al francese sembra stia cambiando ...

Calciomercato - dalla Spagna : Neymar alla Juventus - non sarebbe solo fantamercato : Arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime notizie trapelate dalla Spagna, Neymar ha intenzione di lasciare il Paris Saint Germain (club nel quale non si è mai ambientato), per proseguire la sua carriera in un top club europeo. La prima scelta dell'asso brasiliano sarebbe il Barcellona, la squadra che lasciò due anni fa per mostrare al mondo di poter competere con Lionel Messi ...

Calciomercato sabato 20 luglio : Lukaku-Inter - ore calde. Neymar-Juventus - c’è l’apertura : Calciomercato 20 luglio- Ecco le trattative di oggi sabato 20 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri starebbero osservando molto attentamente la situazione legata al futuro di Neymar. L’attaccante sarebbe ormai pronto a dire addio al PSG e nelle ultime ore starebbe avanzando anche la forte candidatura bianconera. Dalla Spagna […] L'articolo Calciomercato sabato 20 luglio: ...

Calciomercato – Le bombe della notte - Roma su Suso : la richiesta del Milan - doppia cessione per la Juventus? : Calciomercato – Il Calciomercato non dorme mai. Arrivano notizie anche in tarda serata. A fare il punto è Sky Sport nella trasmissione “Calciomercato – L’originale”. La Roma, dopo le operazioni Mancini e Veretout delle ultime ore, è tornata su un vecchio pallino: Suso. Lo spagnolo del Milan non è più considerato tra gli incedibili anche se Giampaolo vorrebbe reinventarlo da trequartista. I rossoneri hanno ...

Calciomercato Juventus - si lavora per sfoltire la rosa : in partenza Matuidi e Kean : Il centrocampista francese piace al Monaco, mentre l’attaccante italiano potrebbe finire in Premier League Ufficializzato e presentato De Ligt, la Juventus si concentra adesso sulle cessioni per snellire la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Rimasta in stand-by la situazione Higuain, l’indiziato numero uno a partire in attacco è Moise Kean, su cui c’è il forte interesse dell’Everton. Nei giorni scorsi ...

Calciomercato Milan - si continua a lavorare per Demiral : intensificati i contatti con la Juventus : Il club rossonero non ha intenzione di mollare la presa per Demiral, nuovi contatti oggi con la Juventus per capire la fattibilità dell’operazione Il Milan non molla Demiral, il difensore della Juventus è stato individuato come obiettivo principale da Giampaolo per rinforzare la propria retroguardia. Nel pomeriggio di oggi le due società hanno intensificato i colloqui, per valutare la reale fattibilità dell’operazione. Il ...

Calciomercato Juventus – La clamorosa indiscrezione : c’è l’accordo tra Paratinici e Wanda Nara per Icardi in bianconero : Mauro Icardi alla Juventus? C’è l’accordo tra Wanda Nara e Paratici In attesa della prima giornata di campionato di Serie A, che si disputerà ad agosto, il calcio regala tanti colpi di scena e chicche speciali a colpi di mercato. Dopo la decisione dell’Inter e di Antonio Conte di escludere Mauro Icardi dal progetto nerazzurro, l’attaccante argentino sta trovando una nuova sistemazione. E’ la moglie-agente, ...

Calciomercato Juventus : c’è l’offerta per il terzino sinistro spagnolo : Calciomercato Juventus: il nome nuovo viene dalla Spagna. Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 che ha destato ottima impressione con la Spagna Under 19 all’Europeo di categoria, è il nuovo obiettivo di mercato della Juventus per la corsia mancina. Calciomercato Juventus: c’è l’offerta per il terzino sinistro spagnolo Secondo Calciomercato.it i bianconeri hanno già lanciato […] More

Calciomercato Juventus - Higuain : la Roma avrebbe convinto i bianconeri ma non il Pipita : Il Calciomercato della Juventus ruota per buona parte intorno a Gonzalo Higuain. Solo l’uscita del Pipita insieme a quella di uno tra Mandzukic e Kean potrebbe sbloccare l’arrivo di Icardi. L’argentino è tra i cedibili e nelle ultime ore sarebbero stati fatti passi avanti tra la Vecchia Signora e la Roma: l’accordo tra i due club sarebbe stato trovato, ma il giocatore ancora tentenna e per ora non sembra propenso a vestirsi di ...

Calciomercato Juventus : raggiunto l’accordo per l’attaccante : Calciomercato Juventus: secondo il Corriere dello Sport è stato raggiunto l’accordo tra Juventus e Roma per il trasferimento nella capitale di Gonzalo Higuain. L’accordo si basa, secondo quanto riportato dalla testata giornalistica romana, su un prestito oneroso per 9 milioni di euro con obbligo di riscatto per la Roma fissato a 27 milioni di euro. […] More

Calciomercato Juventus – Si accende la pista Neymar : Paratici a colloquio con il padre-agente del giocatore : Si intensificano le voci sul possibile arrivo di Neymar alla Juventus: previsto incontro tra il ds bianconero Paratici e il padre-agente del giocatore brasiliano L’anno scorso l’accostamento di Cristiano Ronaldo alla Juventus aveva fatto sorridere più di qualche scettico. Un’operazione da playstation, solo fantamercato vedere un fuoriclasse del genere in Serie A. Poi un po’ la rottura con il Real Madrid, un ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna insistono per Neymar : “Incontro tra Paratici e il padre del calciatore” : Calciomercato Juventus – Il mercato della Juventus non si chiude con de Ligt. dalla Spagna arrivano clamorose conferme su Neymar. E’ il Mundo Deportivo a rilanciare la notizia di un interesse concreto dei bianconeri per il brasiliano. In prima pagina il quotidiano spagnolo titola: “Via italiana para Neymar“. Sempre secondo il Mundo Deportivo, Fabio Paratici dovrebbe incontrare nelle prossime ore il padre del ...

