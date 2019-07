Calciomercato Inter News Icardi avrebbe rifiutato l' Arsenal | ultime notizie

Calciomercato - le ultime trattative : nuova pretendente per Eriksen - cessioni per Inter - Napoli e Cagliari : Calciomercato – Arrivano indiscrezioni ed ufficialità anche nel weekend. All’estero spunta una nuova pretendente per Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham. Sarà derby di mercato tra Real Madrid e Atletico per il danese. Secondo As’, un emissario autorizzato degli Spurs ha incontrato Miguel Angel Gil, consigliere delegato dei ‘Colchoneros’, per discutere del trasferimento del 27enne centrocampista che ...

Calciomercato sabato 20 luglio : Lukaku-Inter - ore calde. Neymar-Juventus - c’è l’apertura : Calciomercato 20 luglio- Ecco le trattative di oggi sabato 20 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri starebbero osservando molto attentamente la situazione legata al futuro di Neymar. L’attaccante sarebbe ormai pronto a dire addio al PSG e nelle ultime ore starebbe avanzando anche la forte candidatura bianconera. Dalla Spagna […] L'articolo Calciomercato sabato 20 luglio: ...

Calciomercato Inter - futuro Lukaku : le parole di Solskjaer : “Lukaku? Non è in forma, non sarà disponibile. Il suo futuro? Non ho aggiornamenti dall’ultima volta che ho parlato“. Queste le parole dell’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, riguardanti l’assenza di Lukaku nella partita contro l’Inter valida per la International Champions Cup. “In entrata – aggiunge – stiamo lavorando su uno o due. Il mio obiettivo qui è prepararci ...

Calciomercato Inter - Lautaro Martinez allontana l’addio : “non ho parlato con il mio agente del Barcellona” : L’attaccante dell’Inter ha ammesso di voler rimanere in nerazzurro, rivelando di aver già parlato con Antonio Conte Lautaro Martinez non ha nessuna intenzione di lasciare l’Inter, nonostante il presunto Interesse nei suoi confronti del Barcellona del connazionale Lionel Messi. Spada/LaPresse Il ‘Toro’ ha espresso la sua volontà nel corso di un’Intervista rilasciata a Fox Sport Radio in Argentina, ...

Calciomercato Inter - Lautaro Martinez si sbilancia : “Il mio futuro?” - l’argentino risponde così… : “Non ho parlato con il mio agente dell’Interesse del Barcellona, sto molto bene all’Inter. Ho parlato con il nuovo allenatore e voglio tornare al club per iniziare la stagione“. Sembra avere le idee abbastanza chiare l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, che smentisce a Fox Sport Radio in Argentina i rumors riguardo l’Interesse del Barcellona nei suoi confronti. “La Coppa America è stata ...

Calciomercato Inter NEWS/ Darmian per la fascia - Dzeko si riapre? - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, aggiornamenti sulle trattative: Idea Darmian per la fascia mentre si accelera per Dzeko, ultime notizie venerdì 19 luglio,

Calciomercato - le notizie di oggi – Il punto sul Milan - nuovo obiettivo dell’Inter - per Perin è un ‘ni’ : IL punto SUL Milan – Milan beffato finora sul mercato. Dopo aver cercato Mancini e Kabak, obiettivi sfumati ed aver quasi perso Veretout, i rossoneri provano a rifarsi andando su altri obiettivi. All’inizio della prossima settimana dovrebbe firmare Ismael Bennacer. Il condizionale è d’obbligo visti i precedenti, ma l’algerino potrebbe mettere nero su bianco dopo la finale di Coppa d’Africa contro il Senegal. Il Milan vuole inserire ...

Calciomercato - le trattative : l’Inter si fionda su Rebic - definiti gli ultimi dettagli per De Rossi al Boca : Ultime ore di Calciomercato caldissime, ecco tutte le ultime trattative in Serie A e non solo. L’Inter continua la ricerca ad un attaccante di primo livello da consegnare ad Antonio Conte ma la trattativa con Lukaku è ancora in una fase di stallo. Per questo motivo nelle ultime ore è tornato a scaldarsi il nome di Ante Rebic, calciatore dell’Eintracht Francoforte, nelle ultime ore è andato in scena un incontro con l’agente del ...

Calciomercato Juventus : il piano velenoso di Paratici contro l’Inter : Calciomercato Juventus: Paratici prepara uno scherzo velenoso all’Inter Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, che cita come fonte le informazioni raccolte da Sportmediaset, ci sarebbe in atto una vera e propria guerra strategica tra la Juventus e l’Inter per ricoprire il posto di centravanti attualmente vuoto per entrambe le società. Paratici starebbe provando a mettere in […] More

Calciomercato : Cavani sarebbe la prima alternativa dell'Inter se saltasse Lukaku : L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, avrebbe espresso alla società il desiderio di avere con sé Lukaku, attualmente in forze al Manchester United. Tuttavia, i dirigenti del club milanese non vorrebbero spendere gli 83 milioni di euro richiesti dai Red Devils. Secondo Il Corriere dello Sport, l'Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto non più di 78 milioni comprensivi di bonus. Sullo sfondo, intanto, starebbe emergendo il nome di Cavani ...

Calciomercato giovedì 18 luglio : Juve - UFFICIALE De Ligt. Inter - stop Lukaku : assalto a Cavani : Calciomercato 18 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 18 luglio. JuveNTUS– UFFICIALE De Ligt, la società bianconera ha ufficializzato l’arrivo del centrale olandese, il quale potrebbe essere presentato alla stampa nel corso dei prossimi giorni. Super contratto e via alla nuova avventura in bianconero. Fatta anche per Perin al Benfica. Inter– Come evidenziato […] L'articolo Calciomercato giovedì 18 luglio: ...

Calciomercato Inter - parola agli ex : le opinioni di Bergomi - Ferri - Bagni - Boninsegna e Berti su Lukaku : Calciomercato Inter – Romelu Lukaku è un obiettivo concreto dell’Inter. Il Manchester United continua a sparare alto: 83 milioni per il cartellino del centravanti belga. Una cifra che l’Inter non ha intenzione di spendere (i nerazzurri sono fermi a 60). La Gazzetta dello Sport ha chiesto un parere a cinque ex nerazzurri, a partire da Beppe Bergomi: “La questione del prezzo è relativa, negli ultimi anni le quotazioni ...

Calciomercato Inter news/ Si fa strada il sogno Cavani - Ultime notizie - : Calciomercato Inter news, Ultime notizie giovedì 18 luglio: dovesse saltare la trattattiva per Lukaku col Manchester Marotta proverebbe a prendere Cavani.

Calciomercato Fiorentina - si continua a insistere per Borja Valero : oggi nuovo incontro con l’Inter : Il club viola vuole riportare in Toscana Borja Valero, proseguono i contatti con l’Inter per chiudere l’operazione Fiorentina e Inter continuano a lavorare per chiudere l’operazione Borja Valero, profilo individuato dal club viola per rinforzare il centrocampo di Montella. LaPresse/Tano Pecoraro Le due società si sono incontrate nella giornata di oggi, provando a ridurre la forbice tra domanda e offerta, così da ...