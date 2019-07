Calciomercato | dalla Spagna | Neymar alla Juventus | non sarebbe solo fantamercato

Calciomercato Juventus - dalla Spagna insistono per Neymar : “Incontro tra Paratici e il padre del calciatore” : Calciomercato Juventus – Il mercato della Juventus non si chiude con de Ligt. dalla Spagna arrivano clamorose conferme su Neymar. E’ il Mundo Deportivo a rilanciare la notizia di un interesse concreto dei bianconeri per il brasiliano. In prima pagina il quotidiano spagnolo titola: “Via italiana para Neymar“. Sempre secondo il Mundo Deportivo, Fabio Paratici dovrebbe incontrare nelle prossime ore il padre del ...

Calciomercato Juventus - la clamorosa bomba dalla Spagna : Neymar si è proposto ai bianconeri! : Che il rapporto tra Neymar e il Paris Saint Germain fosse ai ferri corti, lo si era capito. Sembrano ormai passati secoli dal suo arrivo sotto la Torre Eiffel per la folle cifra di 222 milioni di euro. Entusiasmo, euforia, e ‘nulla più’ di qualche scudetto e qualche infortunio di troppo. Un rapporto forse, probabilmente, mai definitivamente decollato, e negli ultimi giorni arrivato al limite. E’ evidente che il brasiliano ...

Calciomercato Inter News/ Dalla Turchia : domani missione per Jailson - ultime notizie - : Calciomercato Inter News, la compagine nerazzurra non perde di vista Edin Dzeko e Romelo Lukaku: ecco le ultime novità sulle operazioni

Calciomercato Milan - per Suso arrivano tre proposte di scambio dalla Roma : offerto Pastore : Le voci che spingerebbero Suso a Roma continuano ad accumularsi, dato che lo spagnolo potrebbe lasciare i rossoneri quest'estate. Per il Milan, una scelta dovrà essere fatta presto, visto che i giallorossi sono pronti a fare un'offerta. Di fatto, la Roma ha identificato Suso come il sostituto perfetto per El Shaarawy, che è stato venduto all'inizio di questo mese per una cifra di 16 milioni di euro. Pertanto, sono pronti a fare un'offerta per lo ...

Calciomercato Napoli - si allontana James Rodriguez : “ha scelto l’Atletico Madrid” - le ultime dalla Spagna : Sono ore calde per quanto riguarda il Calciomercato del Napoli, rischia però di saltare una trattativa che sembrava ormai alla battute finale, si tratta del colombiano James Rodriguez. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca in prima pagina il calciatore ha scelto l’Atletico Madrid, ‘Bombazo a la vista’ è il titolo del giornale che spiega come la volontà di James sia quella di non spostarsi da Madrid e passare quindi dal ...

Calciomercato Bari - Antenucci il grande colpo : ufficiale l’arrivo dalla SPAL : Mirco Antenucci è un nuovo giocatore del Bari e ripartirà quindi dalla Serie C. Ad annunciarlo è stata la SPAL con un comunicato.“powered by Goal”La notizia di un possibile trasferimento era trapelata già diversi giorni fa, adesso però c’è anche l’ufficialità: Mirco Antenucci lascia la SPAL per trasferirsi al Bari.A confermarlo è stato il club estense attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.ufficiale il trasferimento di ...

Calciomercato Juventus - dalla Francia : preso Rafia - giocherà nell’Under 23 : Secondo ‘L’Equipe’, la Juventus ha chiuso per il giovanissimo trequartista Hamza Rafia, in scadenza col Lione. All’OL andrà un indennizzo.“powered by Goal”Tra Rabiot e Ramsey, sempre aspettando de Ligt, la Juventus pensa anche al futuro. In Francia sono sicuri: anche Hamza Rafia è un nuovo giocatore bianconero. Anche se giocherà non con la prima squadra, ma con l’Under 23.Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto ...

Calciomercato - le ultime trattative : dall’Inghilterra ‘allontanano’ Pogba dalla Juve - ufficialità Inter e Samp : Il mercato italiano ed estero prosegue tra indiscrezioni ed ufficialità. Dall’Inghilterra ‘allontanano’ Pogba dalla Juventus. Secondo il Daily Mail, infatti, il vicepresidente bianconero Pavel Nedved avrebbe comunicato a Mino Raiola, agente del centrocampista francese, che al momento sono altri gli obiettivi. L’Inter nel frattempo ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Ionut Radu dal Genoa. Il ...

Calciomercato Parma - Laurini a titolo definitivo dalla Fiorentina : Il Parma ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Vincent Laurini: il terzino arriva dalla Fiorentina.“powered by Goal”Vincent Laurini è ufficialmente del Parma. Il terzino della Fiorentina, dopo l’esperienza deludente in viola, passa a titolo definitivo alla corte di D’Aversa (fresco di rinnovo).“La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo definitivo del giocatore Vincent Laurini (Thionville, ...

Calciomercato Napoli - dalla Colombia ribadiscono : James Rodriguez ‘tentato’ dall’Atletico Madrid : James Rodriguez è al momento uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Il Colombiano, reduce dalla Coppa America, non rientra nei piani del Bayern Monaco (squadra in cui ha giocato quest’anno) e del Real Madrid (proprietaria del cartellino). Ma non c’è solo la compagine azzurra sulle sue tracce. dalla Colombia rilanciano e ribadiscono infatti un’indiscrezione che circolava già da una ...

Calciomercato Juventus - offerta monstre dalla Cina per il bianconero : Calciomercato Juventus – Come quello di tutti i club, il Calciomercato della Juventus non può essere caratterizzato da sole entrate. E tra coloro che potrebbero essere sacrificati e lasciare la Vecchia Signora c’è il colombiano Juan Cuadrado. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport nei giorni scorsi a Milano c’è stato un incontro tra la dirigenza bianconera e […] More

Calciomercato - dalla Spagna : il Psg offre Neymar al Real Madrid : I tifosi del Barcellona sono in attesa di conoscere il colpo di mercato in attacco per la prossima stagione, il nome è quello di Griezmann ma nelle ultime ore sta circolando con insistenza un possibile ritorno in blaugrana di Neymar, nel frattempo dalla Spagna arriva un retroscena ed a svelarlo è stato ‘Marca’ e riguarda proprio il brasiliano. Il presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al Khelaifi, avrebbe offerto in due ...