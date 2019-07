Calciomercato | Crotone | Buongiorno ipotesi per la difesa | si penserebbe pure a Dal Hende

Blastingnews

(Di sabato 20 luglio 2019) Prima settimana di intensi allenamenti conclusa per ildi Giovanni Stroppa impegnato a pieno regime nella fase di preparazione estiva nella location di Trepidò nella Silase. La compagine rossoblu, artefice di una difficile salvezza al termine dell'ultimo campionato, prova ora a rinforzare e completare la rosa messa a disposizione dell'allenatore, una squadra che sembra avere mantenuto intatta la propria fisionomia, andando ad accogliere nelle scorse settimane cinque nuovi innesti, elementi relativamente giovani e con voglia di dimostrare il loro valore in un torneo agonistico e difficile come quello cadetto. Un innesto, forse due, per ogni reparto ad esclusione della porta dove la squadra potrà contare su diversi elementi. La società continua dunque a lavorare a fari spenti sondando il mercato e rimanendo in attesa dell'occasione irrinunciabile....

