Calciatore di Serie A nella bufera | spuntano conversazioni ‘hot’ | chat spinte con altre

Calciatore di Serie A nella bufera - sputano conversazioni ‘hot’ : chat spinte con altre fan : Nelle ultime ore e sotto l’ombrellone si parla di calciomercato ma anche di situazioni extracalcistiche che sono comunque sempre molto seguite dagli appassionati di calcio e non solo. Nelle ultime ore si parla con insistenza di Kevin Bonifazi, difensore del Torino finito al centro di voci di gossip. Secondo quanto riporta l’influencer Deianira Marzano il Calciatore avrebbe scambiato delle conversazioni spinte con delle utenti ...

Serie B - Gregorio Luperini è un Calciatore del Trapani : Il Trapani Calcio comunica l’ingaggio di Gregorio Luperini, che ha sottoscritto con la Società granata un contratto biennale. Pisano, classe 1994, centrocampista, Luperini cresce nel settore giovanile toscano per approdare alla Sampdoria. L’esordio tra i professionisti nel Pontedera, in cui milita per due stagioni in C (2013/14 e 2014/15). Poi il passaggio alla Juventus che lo cede in prestito alla Pro Vercelli (due presenze in Serie B) e ...

“Aurora - ma che fai?”. Lascia il fidanzato per lui e dopo qualche giorno… torna! Molla il Calciatore di Serie A per un suo rivale - ma dopo la vacanza torna di nuovo da “lui”. Che confusione! : Il triangolo no, non l’avevamo considerato! Incredibile vicenda di gossip e che cercheremo di raccontarvi con tutti i suoi particolari. I protagonisti sono due ex compagni di squadra della Primavera della Roma: Mirko Antonucci, che ha avuto modo di esordire anche in Serie A, e Salvatore Pezzella. I due sono (stati) rivali in amore, si sono contesi la stessa ragazza, Aurora Fantacci che è stata legata sentimentalmente prima al bomber Antonucci ...

Nottingham Forest : il nuovo allenatore è un ex Calciatore di Serie A : Un calciatore passato dalla Serie A è il nuovo allenatore del Nottingham Forest, che milita in Championship. Il club inglese ha infatti esonerato Martin O’Neill ingaggiando Sabrio Lamouchi. Ex centrocampista, il francese ha militato in Serie A con le maglie di Parma, Inter e Genoa. Da allenatore ha guidato la Costa d’Avorio e l’EWl Jaish, in Qatar. Nell’ultima stagione ha portato i francesi in Europa ...

E’ Mbappè il Calciatore più costoso al mondo : il primo in Serie A è Cristiano Ronaldo : E’ stata stilata una classica importante che riguarda il mondo del calcio, il calciatore più costoso al mondo è Kylian Mbappé, il valore dell’attaccante del Psg è di 252 milioni di euro, è quanto stimato dal Cies, l’Osservatorio sul calcio, alle spalle del francese Salah (219,6 mln) e Raheem Sterling (207,8 mln). Al quarto posto Leo Messi (167,4 mln), seguito in questa speciale classifica poi Jadon Sancho (159,4), Sadio ...