BUZZ ALDRIN | SBARCO SULLA LUNA La missione ha rischiato di fallire | il racconto

BUZZ ALDRIN - l’altro uomo sulla Luna : “L’allunaggio una bufala? I russi ci avrebbero smascherato subito” : Un uomo in un’ingombrante tuta bianca, sullo sfondo un terreno grigiastro pieno di buche e crateri. L’enorme casco che indossa mostra ciò che gli sta di fronte: la sua ombra, un’altra impacciata figura vestita di bianco e una strana struttura metallica. È il 21 luglio 1969, 50 anni fa, e questa scena racconta una delle foto più memorabili della storia. La persona ritratta nello scatto è Buzz Aldrin , mentre il riflesso sul casco è Neil ...

Sbarco sulla Luna - BUZZ ALDRIN : “50 anni fa partimmo per una missione di enorme importanza” : In un videomessaggio pubblicato su Twitter, l’astronauta Buzz Aldrin invita gli Stati Uniti a guidare un’alleanza spaziale: “Non vedo l’ora che l’America abbia il ruolo di leader nel prossimo passo di un’alleanza spaziale“. Aldrin racconta: “50 anni fa, Neil Armstrong, Mike Collins e io partimmo per una missione di enorme importanza. Dio benedica i 400mila americani che ci hanno aiutato a ...