Boschi-Salvini | botta e risposta | ' Abbiamo portato risultati | non rubli' | ' per favore'

Matteo Salvini - "il caso Metropol come Banca Etruria". L'ombra della Boschi - Lega rovinata? : Il caso Savoini e gli audio del Metropol non portano via voti alla Lega, almeno per ora. I sondaggi sono unanimi, per gli elettori lo "scandalo russo" semplicemente non esiste oppure, in taluni casi, serve a far crescere il gradimento di Matteo Salvini. Alla lunga, però, l'effetto accerchiamento pot

Boschi risponde per le rime a Salvini : “Noi al governo abbiamo portato risultati non rubli” : Boschi replica duramente al vicepremier Salvini: "Caro Salvini, ho ancora il coraggio di parlare. Con noi l'Italia cresceva, c'erano più diritti e meno odio: noi abbiamo portato risultati, non rubli. Soprattutto ho ancora la Libertà di parlare: come ministro dell'Interno viene pagato per garantirmela, non per attaccarmi. Bacioni".Continua a leggere

Maria Elena Boschi - la lezioncina su Matteo Salvini : "Perché va sfiduciato" - altro appello al M5s : Dopo aver presentato con Matteo Renzi la mozione di sfiducia contro Matteo Salvini per il caso-Metropol (mozione accolta con uno sfottò dal diretto interessato), Maria Elena Boschi torna alla carica con un'intervista a La Stampa. Parlando della vicenda-Russia, le parte la frizione: "Stiamo parlando

Fondi russi alla Lega - Boschi sfida M5s : “Se sono coerenti voteranno la sfiducia a Salvini” : La deputata del Pd, Maria Elena Boschi, lancia la sfida al Movimento 5 Stelle sulla possibile mozione di sfiducia nei confronti di Matteo Salvini sul caso dei presunti Fondi russi alla Lega che il Pd dovrebbe presentare alla Camera. "Se i 5 Stelle sono coerenti voteranno contro la fiducia a Salvini".Continua a leggere

Salvini messo alle corde punge tutti - da Di Maio passando per Fico fino alla Boschi : Salvini messo alle strette nell’ultimo periodo per la questione Lega-Russia, si lascia andare a dichiarazioni che toccano un pò tutto il mondo politico, da Di Maio fino alla Boschi La crisi di maggioranza che potrebbe sfociare in una crisi di governo è maturata dopo lo strappo consumato a Strasburgo. Dove la Lega ha votato contro la … Continue reading Salvini messo alle corde punge tutti, da Di Maio passando per Fico fino alla ...

Mozione di sfiducia per Salvini - lo annuncia Elena Boschi spalleggiata da Renzi e Gentiloni : Elena Boschi va giù pesante, pronta a presentare una Mozione di sfiducia contro Matteo Salvini Maria Elena Boschi, sostenuta da Matteo Renzi, vuole sfiduciare Matteo Salviniper il caso dei presunti finanziamenti da Mosca alla Lega. “Salvini fugge dal Parlamento. Il M5s tiene come sempre i piedi in due staffe. C’è solo un modo per essere seri: presentare oggi stesso una … Continue reading Mozione di sfiducia per Salvini, lo ...

Boschi attacca Salvini : 'Solo un modo per essere seri' e Pd annuncia mozione di sfiducia : Il Partito Democratico mette ancora una volta nel mirino Matteo Salvini. Il Ministro del'Interno, secondo quelle che sono le dichiarazioni degli esponenti 'Dem', si sarebbe macchiato della grave colpa di sfuggire dal Parlamento a cui sarebbe chiamato a rendere conto di quanto sta accadendo attorno al suo partito, relativamente ai presunti finanziamenti provenienti della Russia. Particolarmente significative, in tal senso, risultano le ...

Maria Elena Boschi chiede la sfiducia di Matteo Salvini - lui la sfotte così : epico : Maria Elena Boschi, sostenuta da Matteo Renzi, vuole sfiduciare Matteo Salvini per il caso dei presunti finanziamenti da Mosca alla Lega. "Salvini fugge dal Parlamento. Il M5s tiene come sempre i piedi in due staffe. C'è solo un modo per essere seri: presentare oggi stesso una mozione di sfiducia a

Fondi russi alla Lega - Pd presenta mozione di sfiducia a Salvini : l’annuncio di Maria Elena Boschi : Il Pd presenterà oggi una mozione di sfiducia al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per la vicenda dei presunti Fondi russi alla Lega e per la mancata volontà del vicepresidente del Consiglio di riferire in Parlamento sul caso. L'annuncio è stato dato attraverso un tweet da Maria Elena Boschi: il post è stato rilanciato anche da Matteo Renzi.Continua a leggere

Maria Elena Boschi e Matteo Renzi vogliono sfiduciare Matteo Salvini : Maria Elena Boschi, sostenuta da Matteo Renzi, vuole sfiduciare Matteo Salvini per il caso dei presunti finanziamenti da Mosca alla Lega.L’ex ministro scrive su Twitter: “Salvini fugge dal Parlamento. Il M5stiene come sempre i piedi in due staffe. C’è solo un modo per essere seri: presentare oggi stesso una mozione di sfiducia a Salvini alla Camera”.Boschi aggiunge: “Così scopriremo ...

Sea Watch - Maria Elena Boschi accusa Salvini di sessismo : 'Ha grosse responsabilità' : Matteo Salvini è, indubbiamente, il politico del momento in Italia. Che si tratti di suoi avversari o detrattori o di alleati e sostenitori, cambia poco. Si parla spesso di lui che, nel tempo, è riuscito ad accaparrarsi una larga fetta di consenso che oggi pone la sua Lega oltre il 30% secondo le ultime elezioni europee ed i più recenti sondaggi. Il suo modo di parlare è spesso caratterizzato da toni ruspanti che, in alcune occasioni finiscono ...

Elena Boschi attacca Salvini favorendo un esponente del Movimento 5 Stelle : Elena Boschi al veleno contro Matteo Salvini favorendo un grillino Non c’è solo il sottosegretario grillino alle Pari opportunità Vincenzo Spadafora ad accusare il vicepremier leghista Matteo Salvini di “sessismo”. La Repubblica oggi in edicola insiste e passa a intervistare Maria Elena Boschi, deputata Pd, ex responsabile del dipartimento Pari Opportunità nel governo Gentiloni e già ministro per le Riforme costituzionali e i Rapporti ...

Maria Elena Boschi come Laura Boldrini : "Matteo Salvini sessista - possibili atti di violenza" : Peggio di Vincenzo Spadaofra, il quale ha accusato Matteo Salvini di "sessismo" per gli attacchi a Carola Rackete, ci sono solo Laura Boldrini e Maria Elena Boschi. La prima ovviamente ha cavalcato a caldo la polemica. La seconda invece ha atteso il giorno dopo, un'intervista pubblicata - ovviamente

Caso Spadafora - Maria Elena Boschi : “Salvini è sessista - ma il M5S è rimasto sempre in silenzio” : Maria Elena Boschi, ex responsabile del dipartimento Pari Opportunità nel governo Gentiloni, interviene sullo scontro Lega-M5S e sulle accuse si 'maschilismi' lanciate da Spadafora a Salvini: "Il sottosegretario ha ragione. Mi chiedo però dove fossero i Cinquestelle quando, durante la campagna elettorale, Salvini esponeva bambole di gomma".