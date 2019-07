calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019), 20 lug. (AdnKronos) – Oltrepersone hanno partecipato, ieri sera,tradizionalein ricordo del procuratore Paoloe degli uomini della scorta uccisi il 19 luglio del ’92, un appuntamento con la più longeva manifestazione antimafia in Sicilia che si è rinnovata anche quest’anno con la 23/ma e che ha avuto per tema centrale ‘Fiaccole accese nel buio della notte”. Laè organizzata dal ‘Forum 19 Luglio” (cartello che raggruppa trasversalmente associazioni, movimenti ed istituzioni) e ‘Comunità ’92″ (coordinamento che unisce le varie anime della destra siciliana ideatrici della manifestazione).manifestazione aderiscono 60 associazioni e 21 comuni (tra cui, Catania, Verona e Vicenza). Il corteo è partito intorno alle 20,45 da piazza Vittorio veneto aha ...

TV7Benevento : Borsellino, in mille alla fiaccolata di Palermo... - StraNotizie : Borsellino: in mille alla fiaccolata di Palermo - News24Italy : #Borsellino: in mille alla fiaccolata di Palermo -