Bibbiano | Laura Pausini | ' Caso scandaloso | sono arrabbiata'

Bibbiano - Laura Pausini : “Sono piena di rabbia nei miei pugni. Non sentite anche voi nelle mani schiaffi non dati?” : “Ho appena letto un articolo sulla storia dei Bimbi di #Bibbiano. Sono senza parole, senza fiato, piena di rabbia nei miei pugni, mi sento incazzata fragile impotente. Ho deciso di cercare questa storia perché una mia fan mi ha scritto pregandomi di informarmi. Non ne sapevo nulla. Non posso credere che abbia dovuto cercare questa vicenda, perché si, quando sono in tour sono spesso distratta dall’attualità e dalla cronaca ma questa notizia ...

Bibbiano - Laura Pausini si sfoga : “Sono piena di rabbia” : Laura Pausini si sfoga su Facebook, commentando i fatti di Bibbiano e raccontando ai fan tutta la rabbia per ciò che è accaduto ai bambini coinvolti. 7 milioni di follower e la voglia di gridare al mondo ciò che pensa, la Pausini ancora una volta ha scelto di prendere posizione e dire la sua su un terribile fatto di cronaca che ha sconvolto l’Italia in queste ultime settimane. Si tratta dell’inchiesta Angeli e Demoni che ha portato ...

