Basket – Gallinari cuore azzurro | “vincere con la Nazionale meglio che in NBA! Mondiali?

sportfair

(Di sabato 20 luglio 2019) Danilosogna in grande con la maglia azzurra: le parole del cestista italiano in vista dei2019 Parte lunedì il ritiro pre Mondiale dellaitaliana di pallacanestro. Gli azzurri vogliono far bene nella rassegna iridata e regalare all’Italia grande spettacolo e soddisfazioni. Tra coloro che sicuramente si renderanno protagonisti aic’è Danilo, carico e motivato in vista della rassegna iridata. LaPresse/Belen Sivori “La sorpresa del Mondiale? L’Italia! Quando tifosi e critici pensano alle big del Mondiale nessuno punta su di noi. Non so dove arriveremo, ma l’Italia può essere la Cenerentola della competizione. Il sogno è arrivare a medaglia. Dipenderà molto da chi incontreremo, ma dobbiamo crederci“, ha raccontato al termine dello shooting con Barilla alla ‘rosea’. LaPresse/Belen ...

SilviaCantoia : Gallinari: “Dai Italia, sogna con noi: possiamo essere la sorpresa del Mondiale” - antonynextdata : RT @Gazzetta_it: La sorpresa di #FIBAWC? @gallinari8888 non ha dubbi: “@italbasket”. In un’intervista in maglia azzurra racconta il perché.… -