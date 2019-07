Baseball | Europei Under 15 2019 | Italia sconfitta in finale dalla Germania

Fonte : oasport

(Di domenica 21 luglio 2019) L’perde in, a Nettuno, gli15: la Nazionale degli azzurrini è statanell’ultimo attocon il netto punteggio di 10-3. I ragazzi del manager Roberto De Franceschi hanno retto il ritmo dei tedeschi per metà gara, fino a quando le molte disattenzioni difensive azzurre hanno scavato un solco insormontabile. Per arrivare alla, l’aveva passato col brivido il primo girone, vinto proprioe in cui azzurrini, Russia e Francia si erano ritrovati insieme con una vittoria e due sconfitte. L’si è qualificata per la semi, in sostanza, grazie alle ampie dimensioni del successo sulla Francia. Nella semicontro l’Olanda, i nostri giocatori in erba sono riusciti a prevalere per 5-3, prima della citata conclusione. Il terzo posto è andato proprio agli olandesi, vittoriosi per ...

