Attacco con gas lacrimogeni nella metro di Londra | due in fuga

Paura a Londra - Attacco con gas lacrimogeno nella metro : caccia a due uomini : Diverse persone intossicate a Oxford Circus, nessuna sarebbe in condizioni gravi. La polizia cerca due uomini, ma non è chiaro se si tratti degli autori dell'attacco. Diffuse le immagini delle telecamere di sorveglianza che li riprendono.Continua a leggere

Londra - Attacco con gas lacrimogeni in metropolitana : caccia a due uomini in fuga : C'è stato un attacco con gas lacrimogeni nella metropolitana di Londra, all'altezza della stazione di Oxford Circus. Diversi passeggeri sono stati trattati dai paramedici, riferisce la stampa britannica, perché avevano colpi di tosse e mancanza di respiro. La polizia londinese è a caccia di due uomi

Inter - per l'Attacco si cerca un'alternativa a Lukaku : ora Leao è una pista concreta : Il mercato del’Inter balla sulle punte e potrebbe cambiare il suo obiettivo principale. Il Manchester United continua a chiedere una cifra ritenuta eccessiva per il cartellino di Romelu Lukaku e sembra proprio che i nerazzurri non abbiano più tempo da perdere. Le parole di ieri di Conte sono arrivate forti e chiare alla dirigenza, servono due centravanti e se Edin Dzeko è più vicino all’approdo in nerazzurro, il giovane Rafael Leao inizia a ...

La Lega all'Attacco di Conte : pressing su Salvini - tutti i big dicono basta : Accerchiato. Matteo Salvini pensava di essere riuscito a far passare la linea per continuare a governare con il Movimento 5 Stelle, ma per molti leghisti la misura è ormai colma. I sondaggi...

Tour de France 2019 - dodicesima tappa Toulouse-Bagnères-de-Bigorre : i possibili scenari tattici. Team Ineos contro tutti. Movistar - Astana e Groupama-FDJ all’Attacco? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DEL Tour DE France 2019 DALLE 11.00 (GIOVEDÌ 18 LUGLIO) dodicesima tappa del Tour de France 2019, da Toulouse a Bagnères-de-Bigorre: 209,5 km e il primo arrivo a ridosso dei Pirenei. Una tappa che dovrebbe motivare i soliti fuggitivi pronti a tentare un attacco, anche se le parti difficili da gestire saranno le ascese al Col de Peyresourde ed alla Hourquette d’Ancizan. Solo i migliori ...

Calciomercato Fiorentina - pazza idea Llorente per l’Attacco : contatti avviati con il giocatore : Il club viola ha messo gli occhi sull’attaccante spagnolo, svincolatosi lo scorso 30 giugno dal Tottenham La Fiorentina si è messa in testa di mettere le mani su Fernando Llorente, secondo Sky Sport il club viola infatti avrebbe già avviato i contatti con l’entourage dell’attaccante spagnolo, svincolatosi lo scorso 30 giugno dal Tottenham. Già in Italia dal 2013 al 2015 con la maglia della Juventus, Llorente potrebbe ...

L'Attacco della ragazza di Malcuit : "I napoletani sono disgustosi con me. Mi avevano detto fossero razzisti" : Su Instagram Ashley Rose, la fidanzata del calciatore del Napoli Kevin Malcuit, ha attaccato i tifosi napoletani, accusandoli di essere razzisti. Non solo, perché la giovane denuncia anche il body shaming nei suoi confronti. Il giocatore francese, di origini marocchine, gioca per la società partenopea da una stagione.La ragazza, ha deciso di pubblicare i commenti che la gente ha fatto su di lei attraverso le sue Instagram stories. ...

Attacco al confine Sud Sudan : 6 morti : 3.34 Un membro di una missione di pace dell' Onu e cinque civili sono morti in un Attacco mirato contro i peacekeeper avvenuto in un mercato al confine tra Sudan e Sud Sudan, nella città di Abyei, in un'area ricca di petrolio e contesa tra i due paesi. Lo fanno sapere le Nazioni unite. Un portavoce delle forze di pace,Farhan Haq, ha precisato che un secondo pacekeeper è rimasto ferito nell'Attacco, sferrato da un gruppo di sconosciuti. La ...

Tweet razzisti di Trump - quattro parlamentari al contrAttacco : contrattacco delle quattro esponenti del Congresso degli Stati Uniti attaccate in Tweet razzisti dal presidente Donald Trump. Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley e Rashida Tlaib hanno invitato, in una conferenza stampa, a non "abboccare all'amo" di Trump, che cerca soltanto di distrarre l'attenzione dal caos e dalla corruzione della sua amministrazione. Trump in una serie di Tweet ha attaccato le parlamentari di varia origine, ...

Inter : tournée in Asia con i nuovi acquisti - ma per il momento l'Attacco è 'spuntato' : L’Inter è pronto a volare in Asia per una tournée che farà capire qualcosa in più sul lavoro fatto da Antonio Conte a Lugano. Il ritiro svizzero e la prima amichevole hanno dato buone sensazioni, ora però serve un’accelerata e per fortuna dell'allenatore nei prossimi impegni ci saranno anche i nuovi acquisti. Barella partirà con il gruppo già oggi, Godin sarà a disposizione dopo la prima amichevole da disputare sabato contro il Manchester United ...

**Lega : malumori M5S su Attacco Salvini a Conte - ‘noi leali non omertosi’** : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – Non è piaciuto al M5S l’attacco di Matteo Salvini al premier su La Stampa in merito ai fondi russi, ‘Conte sleale, mi ha colpito alle spalle’, le parole attribuite al vicepremier e leader della Lega dal quotidiano di Torino. C’è fiducia nei confronti dell’alleato ‘ma è altrettanto legittimo chiedere trasparenza. Da quello che leggiamo sembra che la Lega ci chieda il ...

Lugano-Inter : domani 14 luglio la ‘prima’ di Conte con un Attacco da inventare : Lugano-Inter di domani, domenica 14 luglio, alle ore 17,30 con diretta tv in chiaro su Sportitalia segna l’inizio dell’era Antonio Conte in nerazzurro. Dopo una settimana di lavoro in ritiro proprio nella cittadina svizzera, il nuovo allenatore inizierà a testare le sue idee in amichevole con una formazione che sarà molto differente da quella che ha in testa l’ex Commissario Tecnico per quando le gare inizieranno a contare. Dall’inizio ci sarà ...

Romina Power 'stonata come una campana'/ Attacco degli haters dopo la replica con Al Bano su Rai1 : Romina Power stonata? Forse la voce non è il suo forte, ma di certo spicca quanto a stile e personalità. È Al Bano la vera voce del duo, e lo è sempre stato.

Ginnastica artistica - US Classic 2019 : le americane si lanciano verso i Mondiali - Simone Biles all’Attacco con Hurd e tante big : Mancano meno di tre mesi ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che andranno in scena a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, la rassegna iridata qualificherà alle Olimpiadi di Tokyo e tutte le Nazionali si stanno preparando in vista dell’appuntamento più importanti dell’anno. La marcia di avvicinamento all’evento in terra tedesca incomincerà nel weekend del 20-21 luglio, le prime a scendere in pedana saranno le ...