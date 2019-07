Ascolti Tv Venerdì 19 luglio | La Sai L’ultima 16 3% prevale in share su Borsellino 15 6

dituttounpop

(Di sabato 20 luglio 2019)Tv19(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Paoloi 57 giorni – Rai 1 – 2.521 milioni e 15.6%La Sai L’ultima? – Canale 5 – 2.294 milioni e 16.3%Il passato bussa alla porta – Rai 2 – 1.020 milioni e 6.2%Chicago Med 3 1aTv Free – Italia 1 – 1.009 milioni e 6.6%La Grande Storia – Rai 3 – 714 mila e 4.5%Solo 2 ore – Rete 4 – 681 mila e 4.3%Atlantide – La7 – 397 mila e 3.3%I migliori fratelli di Crozza – Nove – 375 mila e 2.2%La notte dei record (replica) – Tv8 – 284 mila e 1.9%N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni statisticheCosa c’è stasera in tv? Clicca qui per la guidaTv19– ...

