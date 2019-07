Ascolti Tv Venerdì 19 luglio - La Sai L’ultima 16.3% prevale in share su Borsellino (15.6) : Ascolti Tv Venerdì 19 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Paolo Borsellino i 57 giorni – Rai 1 – 2.521 milioni e 15.6%La Sai L’ultima? – Canale 5 – 2.294 milioni e 16.3%Il passato bussa alla porta – Rai 2 – 1.020 milioni e 6.2%Chicago Med 3 1aTv Free – Italia 1 – 1.009 milioni e 6.6%La Grande Storia – Rai 3 – 714 mila e 4.5%Solo 2 ore – Rete 4 ...

Ascolti TV | Venerdì 19 luglio 2019. La Sai l’Ultima? 16.3% - Paolo Borsellino 15.6% : Ezio Greggio e Paolo Bonolis Su Rai1 Paolo Borsellino – 1 157 giorni ha conquistato 2.521.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale 5 La Sai L’Ultima? ha raccolto davanti al video 2.294.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 Il Passato bussa alla porta ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago Med ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto ...

Ascolti TV | Venerdì 19 luglio 2019 : Ezio Greggio e Paolo Bonolis Su Rai1 Paolo Borsellino – 1 157 giorni ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 La Sai L’Ultima? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Il Passato bussa alla porta ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago Med ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video ...

Ascolti Tv Venerdì 19 luglio : Ascolti Tv Venerdì 19 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Paolo Borsellino i 57 giorni – Rai 1 – milioni e %La Sai L’ultima? – Canale 5 – milioni e %Il passato bussa alla porta – Rai 2 – milioni e %La Grande Storia – Rai 3 – milioni e %Chicago Med 3 1aTv Free – Italia 1 – mila e %Solo 2 ore – Rete 4 – mila e %Atlantide – La7 – mila ...

Ascolti Tv Venerdì 12 luglio : La Sai L’ultima? ( e Albano e Romina : Ascolti Tv Venerdì 12 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Signori e Signori: Albano e Romina Power – Rai 1 – milioni e %La vendetta della sposa – Rai 2 – mila e %La Grande Storia – Rai 3 – mila e %La Sai L’ultima? – Canale 5 – milioni e %Delitto Perfetto – Rete 4 – mila e %Chicago Med – Italia 1 – mila e %Affari Sporchi – La7 – mila e %La notte dei record – Tv8 – mila e %I migliori Fratelli di Crozza – Nove – mila e ...

Ascolti TV | Venerdì 12 luglio 2019. Al Bano e Romina in replica (15.5%) battono La Sai L’Ultima (14.8%) : Ezio Greggio - Divino Otelma Nella serata di ieri, Venerdì 12 luglio 2019, su Rai1 Signore e Signori Al Bano e Romina Power, in replica per la seconda volta, ha conquistato 2.283.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale 5 la quarta puntata di La Sai L’Ultima? ha raccolto davanti al video 2.175.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Rai2 La Vendetta della Sposa ha interessato 1.178.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 ...

Ascolti tv venerdì 12 luglio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Signore e Signori Al Bano e Romina Power ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film La vendetta della sposa ha registrato .000 telespettatori, share%. Su Rai 3 La Grande Storia ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 La sai l'Ultima?, terza puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Chicago Med ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su ...

Ascolti TV | Venerdì 12 luglio 2019 : Ezio Greggio - Divino Otelma Nella serata di ieri, Venerdì 12 luglio 2019, su Rai1 la seconda replica di Signore e Signori Al Bano e Romina Power ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la quarta puntata di La Sai L’Ultima? ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 La Vendetta della Sposa ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago Med 3 ha intrattenuto .000 ...

Ascolti Tv Venerdì 12 luglio : La Sai L’ultima? e Albano e Romina : Ascolti Tv Venerdì 12 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Signori e Signori: Albano e Romina Power – Rai 1 – milioni e %La vendetta della sposa – Rai 2 – mila e %La Grande Storia – Rai 3 – mila e %La Sai L’ultima? – Canale 5 – milioni e %Delitto Perfetto – Rete 4 – mila e %Chicago Med – Italia 1 – mila e %Affari Sporchi – La7 – mila e %La notte dei record – Tv8 – mila e %I migliori Fratelli di Crozza – Nove – mila e ...

TeleVideoBlog gli Ascolti di venerdì 2 dicembre 2016 : Nemicamatissima conquista la serata : Settimo appuntamento con TeleVideoBlog. Sette giorni fa ci siamo dedicati al 'presente' con i dati auditel di soli un anno fa, stavolta torniamo a fare qualche passo più indietro e andiamo nel 2016. Altri programmi, altro periodo, altra storia, altro racconto. Grazie al servizio auditel del Televideo Mediaset abbiamo la possibilità di vedere quali sono stati i 4 risultati d'ascolto più alti per ogni rete televisiva Rai e Mediaset registrati ...

Ascolti tv venerdì 5 luglio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Una voce per Padre Pio ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film La madre dei miei sogni ha registrato .000 telespettatori, share%. Su Rai 3 La Grande Storia ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 La sai l'Ultima?, terza puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Chicago Med ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film ...

Ascolti TV | Venerdì 5 luglio 2019. La Sai L’Ultima? 15.9% e Una Voce per Padre Pio 13.3% : Una Voce per Padre Pio - Romina Power Su Rai1 Una Voce per Padre Pio hanno conquistato 2.006.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 La Sai l’Ultima? ha raccolto davanti al video 2.211.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Rai2 La Madre dei Miei Sogni ha interessato 819.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 Chicago MED ha catturato l’attenzione di 836.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 La Grande storia ha ...

Ascolti TV | Venerdì 5 luglio 2019 : Una Voce per Padre Pio - Romina Power Su Rai1 Una Voce per Padre Pio hanno conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 La Sai l’Ultima? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 La Madre dei Miei Sogni ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago MED ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 La Grande storia ha raccolto davanti al video .000 ...

Ascolti Tv Venerdì 5 luglio : La Sai L’ultima? su Canale 5 - Una Voce per Padre Pio su Rai 1 : Ascolti Tv Venerdì 5 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Una Voce per Padre Pio – Rai 1 – milioni e %La madre dei miei sogni – Rai 2 – milioni e %La Grande Storia – Rai 3 – mila e %La Sai l’ultima? – Canale 5 – milioni e %Basic Instinct – Rete 4 – milioni e %Chicago Med – Italia 1 – mila e %Paura d’amare – La7 – mila e %La ...