Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 20 luglio 2019) Automobilisti avvertiti:. Lo hanno chiamato così ilche farà presto il suo debutto a Roma. Si tratta di un nuovo ed efficace metodo per combattere i velocisti alla guida. Niente più vigili urbani o normali velOk: con Caesar nessuno può sfuggire perché ha un sistema di controllo della velocità infallibile – che prevede microchip, telecamere, cronometri e medie orarie – capace di leggere le targhe a 400 metri di distanza sia di giorno sia di notte. Il sistema di quello che non a caso è stato definito unfunziona sulla base del Tutor autostradale. Come riporta Il Messaggero, fa la media di velocità e se sia il limite scatta la multa. La rete di controllo è strettissima: un rilevatore ogni 850 metri, con il calcolo della multa che può avvenire per tratta o per l’intero percorso e viene elevato un solo verbale per ...

Noovyis : (Arriva “Caesar”, il super autovelox: ecco dove verrà installato) Playhitmusic - - Chiara_1978 : RT @DemFerr: #Roma, sulla Colombo arriva il super-autovelox: da agosto sarà installato Caesar - DmitryEvic : Chi ama correre avrà un nuovo ostacolo. Roma, sulla Colombo arriva il super-autovelox: da agosto sarà installato Caesar -