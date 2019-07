Arrampicata sportiva | Coppa del Mondo lead Briançon 2019 | Marcello Bombardi termina

Fonte : oasport

(Di domenica 21 luglio 2019) A, in Francia, oggi si è conclusa la tappa dideldidi: in programma le due finali, conche tra gli uomini si classifica ottavo ed ultimo tra coloro che avevano raggiunto l’ultimo atto. Tripletta nipponica al maschile, vittoria sudcoreana al femminile. Nella competizione maschilegiunge ottavo, mentre si registra un podio tutto nipponico con Hidemasa Nishida davanti a Hiroto Shimizu, secondo, e Shuta Tanaka, terzo. Quarto il britannico William Bosi, davanti al canadese Sean McColl, quinto. Sesto lo statunitense Sean Bailey, che precede lo sloveno Domen Skofic, settimo. Nella gara femminile vince la finale a otto la sudcoreana Seo Chaehyun, che precede la slovena Janja Garnbret, mentre completa il podio la nipponica Natsuki Tanii. Quarta piazza per l’altra slovena Mia Krampl, mentre è quinta ...

