Argentina | Messi chiede scusa alla CONMEBOL | il fuoriclasse si pente delle sue parole

Copa America – Herrera - che schiaffo a Messi : “parla di arbitri? Si ricordi come l’Argentina ha vinto i suoi Mondiali” : Il portiere del Cile, Johnny Herrera, ha rilasciato delle dichiarazioni pungenti nei confronti di Leo Messi dopo le polemiche legate al presunto ‘complotto’ riguardante la vittoria del Brasile in Copa America La Copa America ha lasciato lunghi strascichi polemici dietro di sè. L’Argentina ha mancato nuovamente l’appuntamento con il trofeo e Leo Messi si è visto sfuggire di mano l’ennesima occasione di mettere ...

Brasile-Argentina - parla l’arbitro del match : “le dichiarazioni di Messi? Mi hanno sorpreso perchè…” : Il direttore di gara di Brasile-Argentina è tornato a parlare dell’incontro, soffermandosi anche sulle polemiche scaturite dopo le dichiarazioni di Messi Le polemiche scoppiate dopo la semifinale di Copa America tra Brasile e Argentina continuano a tenere banco, coinvolgendo anche Roddy Zambrano, l’arbitro dell’incontro. AFP/LaPresse Quest’ultimo è intervenuto ai microfoni di un programma radiofonico in Ecuador, ...

Tutti contro Messi - furia dal Brasile : “il Barcellona e l’Argentina hanno avuto episodi a favore” : “E’ frustrante che un giocatore come Messi, con la sua qualita’, si lamenti per presunti torti subiti. Il Barcellona e l’Argentina hanno avuto spesso episodi a favore e lui non ha mai parlato di corruzione”. Sono le dichiarazioni del difensore del Brasile Marquinhos che ha attaccato Messi. “Messi ha perso e deve accettarlo, come abbiamo fatto noi brasiliani quando siamo stati eliminati dal Belgio al ...

Coppa America - Argentina-Cile 2-1 : Albiceleste terza - clamorosa espulsione per Messi [FOTO] : Coppa America – L’Argentina chiude la sua Coppa America al terzo posto. Battuto nella finalina il Cile. Finisce 2-1 con le reti di Aguero, Dybala e Vidal. Argentina-Cile, espulso Messi: lite con Medel e primo rosso in carriera [VIDEO] Prime fasi di studio tra le due nazionali. La prima chance arriva al 7′ con Aguero che calcia a lato di poco. Al 12′ Messi batte a sorpresa una punizione trovando Aguero, il Kun ...

Argentina-Cile - espulso Messi : lite con Medel e primo rosso in carriera [VIDEO] : Tensione durante la finale terzo-quarto posto della Coppa America tra Argentina e Cile. Albiceleste avanti 2-0 a fine primo tempo con le reti di Aguero e Dybala. Molto nervoso Medel. L’ex Inter ha avuto diversi battibecchi: prima con Dybala e al 37′ con Messi. In quest’ultima occasione i due sono andati testa contro testa per diversi secondi. L’arbitro, il paraguayano de Vivar non ha potuto far altro che espellere i ...

Brasile-Argentina - Dani Alves sta dalla parte di… Messi : “l’arbitro? Era più nervoso di noi che giocavamo” : Il giocatore del Brasile ha puntato il dito contro l’arbitraggio, lamentandosi anche lui come Messi della direzione di gara Non solo Lionel Messi e l’Argentina, anche il Brasile si è lamentato dell’arbitraggio del signor Zambrano, scelto dalla CONMEBOL per dirigere la semifinale di Copa America tra la Seleccion e i verdeoro. AFP/LaPresse Dopo le parole di fuoco della Pulce, anche Dani Alves ha puntato il dito contro il ...

Copa America – Messi dichiara amore all’Argentina - ma sulla sconfitta col Brasile ci va giù pesante : che accuse dalla ‘Pulce’ : Messi senza peli sulla lingua dopo la sconfitta della sua Argentina in semifinale di Copa America per mano del Brasile: affermazioni durissime L’Argentina di Messi è stata eliminata dal Brasile in semifinale di Copa America. Nonostante la forte delusione per la sconfitta, però, la Pulce sembra non avere intenzione di dire addio alla maglia della sua Nazionale: “se devo continuare ad aiutare in un modo o nell’altro lo ...

Messi ancora a secco con l’Argentina : l’annuncio sul futuro a fine gara : Neanche questa volta ce l’ha fatta. Resta ancora a secco Lionel Messi con la sua Nazionale, dopo la sconfitta contro il Brasile nella semifinale di Coppa America di questa notte. Ma la pulce non molla, convinto che ancora può dare tanto all’Albiceleste. Coppa America, il ‘Superclasico’ è del Brasile: verdeoro in finale, Argentina e Messi ancora KO “Se devo continuare ad aiutare in un modo o nell’altro lo farò, mi ...

Copa America – Gabriel Jesus e Firmino trascinano il Brasile in finale : ko l’Argentina di Messi : E’ il Brasile la prima squadra finalista di Copa America: battuta in semifinale l’Argentina di Messi Niente da fare per l’Argentina di Leo Messi: è il Brasile a volare in finale di Copa American. Allo stadio Mineirao di Belo Horizonte le reti di Gabriel Jesus al 19′ e Roberto Firmino al 71 hanno deciso il match, eliminando la squadra di Leo Messi e attendendo ora di scoprire chi tra Cile e Perù sarà ...

