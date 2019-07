Anticipazioni Una vita | Blanca vede il chiama angeli di suo figlio

Anticipazioni Una Vita del 20 luglio su Rete 4 : Carmen seguita da un uomo armato : Continua la programmazione serale di Una Vita, che anche oggi 20 luglio andrà in onda su Rete 4 a partire dalle ore 21:30. Forte dell'assenza de Il Segreto, relegato al solo palinsesto pomeridiano di Canale 5, la telenovela ambientata ad Acacias 38 potrà così essere trasmessa per più di due ore, terminando alle ore 23:40 circa (quando lascerà spazio al film 'I laureati'). L'appuntamento odierno sarà ampiamente caratterizzato dalla scoperta di ...

Una vita - il bacio tra Flora e Peña : Anticipazioni puntata 20 luglio : Nuova puntata serale per la soap Una vita, che torna puntuale con due episodi sabato 20 luglio a partire dalle 21.25 su Rete 4. Di seguito le anticipazioni delle trame. Una vita anticipazioni trama sabato 20 luglio Samuel mente a Ursula per nasconderle di essere stato da Diego insieme a Blanca. In preda alla collera, Blanca sottrae un coltello durante la cena, vuole minacciare Ursula per sapere dove si trova Moises. Quando la madre le trova il ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di sabato 20 luglio 2019 (in prima serata) : anticipazioni puntata 769 di Una VITA di sabato 20 luglio 2019 (in prima serata su Rete 4): Samuel e Diego mettono informano Felipe e Leonor che Moises è sicuramente vivo e che Ursula di certo sa dove si trova. Ora devono però pensare a come dirlo a Blanca. Arturo intende operarsi, ma il medico gli fa capire che deve prima attendere di avere perso del tutto la vista. Valverde comunque appare sempre più scontroso e Silvia non sa come essergli di ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Antonito e la sua nuova invenzione : Antoñito ha una nuova invenzione da proporre alla fiera. Riuscirà a conquistare la fiducia di suo padre e ad assicurarsi un futuro roseo con Lolita?

Anticipazioni Una Vita dal 22 al 27 luglio : Diego e Blanca di nuovo insieme : Una Vita Anticipazioni prossima settimana dal 22 al 27 luglio: Blanca e Diego di nuovo insieme, il piano contro Ursula Nel corso delle puntate di Una Vita in onda prossima settimana, Samuel e Diego informano Leonor e Felipe sulle loro ultime scoperte, rivelando che Moises è ancora vivo. Intanto, Samuel convince Blanca a ritardare la […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 22 al 27 luglio: Diego e Blanca di nuovo insieme proviene da ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : dopo le nozze - Isaac e la Laguna lasciano Puente Viejo : Una storica coppia della telenovela Il Segreto potrebbe uscire definitivamente di scena nelle prossime puntate spagnole. I due personaggi in questione sono Elsa e Isaac che, dopo una lunga separazione e intrighi a non finire, realizzeranno il loro sogno d'amore, diventando marito e moglie. Ciò sarà possibile solo dopo la morte di Antolina che, nel disperato tentativo di uccidere Isaac, cadrà da un burrone e morirà. Ci sarà poi un ultimo ostacolo ...

Una Vita Anticipazioni : ARTURO dice ai vicini che sta diventando cieco : Per quanto tempo ARTURO Valverde (Manuel Regueiro) nasconderà ai vicini di stare diventando cieco? Per avere la risposta a questa domanda, i telespettatori italiani di Una Vita dovranno attendere ancora qualche settimana. Tutto comincerà nel momento in cui Silvia Reyes (Elia Galera) verrà sequestrata da Blasco (Manel Sans), un trafficante di schiavi desideroso di vendicarsi di lei per averlo fatto arrestare circa dieci anni prima… Una Vita, ...

Una Vita Anticipazioni 19 luglio 2019 : Leonor affronta Cristina Novoa : Leonor accusa Cristina di aver portato l'infelicità a Calle Acacias e cerca di convincere le signore del quartiere a non ascoltare più i consigli della "santa".

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 19 e sabato 20 luglio 2019 : anticipazioni puntata 768 di Una VITA di venerdì 19 e sabato 20 luglio 2019: Leonor Hidalgo se la prende con Cristina Novoa e le dice di aver portato solo tanta infelicità ad Acacias… Leonor, dopo aver accusato Cristina, cerca di mettere in guardia le signore del civico 38, ma non ci riesce… Grazie al biglietto fatto cadere da una giovane suora, Diego riesce ad arrivare alla cella numero due del convento, dove trova il chiama-angeli ...

Don Matteo 11 - Anticipazioni sesta puntata : il capitano Olivieri in una missione rischiosa : Archiviati i primi cinque episodi (i cui ascolti hanno confermato il gradimento ormai pluridecennale del pubblico per il personaggio anche in replica), giovedì 18 luglio alle 21.25 su Rai1 torna la storica serie con la sesta serata della nuova stagione sulle peripezie del sacerdote, interpretato da Terence Hill. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”, quella che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei ...

Una Vita Anticipazioni 19 luglio 2019 : Leonor accusa Cristina e mette nei guai Ursula ma come? : Leonor accusa Cristina di aver portato l'infelicità a Calle Acacias e cerca di convincere le signore del quartiere a non ascoltare più i consigli della "santa".

Temptation Island 6 - le Anticipazioni delle ultime puntate : una fidanzata in lacrime e un fidanzato sempre più geloso : Non finiscono le novità per Temptation Isalnd, che anche quest'anno continua a collezionare successo di ascolti e non solo. Sappiamo che tre delle coppie abbiano già abbandonato il programma, ma ne rimangono altre tre a far da protagoniste nello show, e nelle prossime puntate non mancheranno di certo i colpi di scena.Il magazine di Uomini e Donne a tal proposito ha deciso di pubblicare qualche chicca sulle ultime puntate del format, ed ecco ...

Una Vita - Anticipazioni al 27 luglio : Iñigo scopre che Flora ha baciato Paquito : Le anticipazioni della famosa telenovela Una Vita riportano entusiasmanti novità. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio, Diego e Samuel confideranno a Felipe e Leonor che Moises è ancora vivo. Poi Arturo scoprirà che non potrà operarsi alla cataratta finché la vista non sarà sparita del tutto. Per tale ragione, Valverde deciderà di non rivelare a Silvia la triste verità sulla sua malattia. Frattanto, Iñigo scoprirà ...

Una Vita Anticipazioni : PEÑA scagiona FLORA e viene arrestato! : FLORA Barbosa (Alejandra Lorenzo) non passerà tanto tempo in carcere: nei futuri episodi italiani di Una Vita, la ragazza verrà infatti arrestata con l’accusa di omicidio ma la sua reclusione non durerà a lungo grazie a PEÑA (Adrian Castiñeiras). Cerchiamo quindi di ricapitolare tutto quello che succederà nella storyline… Una Vita, news: FLORA arrestata per l’omicidio di un Indiano Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che ...