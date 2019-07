Fonte : digital-news

(Di sabato 20 luglio 2019) Partiranno a fine luglio, in Italia, le riprese di WE ARE WHO WE ARE, laSky-HBO scritta e diretta da(la cui filmografia comprende, tra gli altri, Io sono l’amore, A Bigger Splash, Suspiria e Chiamami col tuo nome, nominato a 3 Golden Globes, 4 Bafta Awards e a 4 Oscar® incluso Miglior Film).WE ARE WHO WE ARE...

hugmejavaad : RT @alongauloveme: nel 2010 sempre al San Diego Comicon veniva annunciato quello che poi sarebbe diventato il cast ufficiale degli Avengers… - novasocialnews : Annunciato il cast We Are Who We Are, la serie Sky-HBO di Luca Guadagnino - misshimz : RT @alongauloveme: nel 2010 sempre al San Diego Comicon veniva annunciato quello che poi sarebbe diventato il cast ufficiale degli Avengers… -