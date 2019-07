Annullato il Jova Beach Party di Albenga | si è ristretta la spiaggia

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 20 luglio 2019) Francesca Galici Dopo Vasto, anchedovrà rinunciare alla sua data del. Il motivo è l'erosione dell'arenile, che rispetto all'ultimo sopralluogo si è accorciato di quasi 12 metri, rendendo impossibile il montaggio delle strutture in sicurezza Dopo la data deldi Vasto annullata per motivi di sicurezza, l'organizzazione dei concerti evento dinotti sulle spiagge italiane deve adesso trovare una soluzione per un'altra cancellazione. Il concerto adprevisto per il prossimo 27 luglio, infatti, non si potrà tenere ed è stato cancellato. I motivi sono di natura prettamente tecnica e riguardano l'impossibilità di montare le strutture previste per l'evento a causa dell'erosione dell'arenile della località savonese. Ad annunciarlo è stato Trident Music con un comunicato emesso subito dopo il sopralluogo obbligatorio dei tecnici. I ...

imperianews_it : Annullato il Jova Beach Party ad Albenga: la data attesa da molti imperiesi. Ecco come ottenere il rimborso - Noovyis : (Jova Beach Party di Albenga, annullato il concerto: la spiaggia è stata erosa) Playhitmusic - - sosbiglietti : Jovanotti, la data del Jova Beach Party a Vasto si sposta a Pescara? -