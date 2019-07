Angela Merkel ha detto di nuovo che sta bene

Angela Merkel : "E' un imperativo umanitario salvare i migranti in mare" : La cancelleria parla anche dei presunti finanziamenti che la Lega avrebbe cercato in Russia: "Un chiarimento tocca all'Italia".

Angela Merkel : "Sui fondi russi tocca all'Italia chiarire" : “Un chiarimento tocca all’Italia. Penso che il Parlamento italiano o altri chiederanno chiarezza sulla vicenda”. Così la Angela Merkel risponde a chi, nella conferenza stampa estiva, le chiede un commento sui presunti finanziamenti che la Lega avrebbe cercato in russia.Il metodo della russia, sostiene Merkel, “solleva questioni. Il fatto che i partiti populisti in Europa ricevano il sostegno della russia ...

Angela Merkel spegne 65 candeline. Braun : "Sta bene - in carica fino al 2021" : Sessantacinquesimo compleanno in chiave business as usual per Angela Merkel, fatta eccezione per un enorme mazzo di fiori che le hanno regalato i ministri del suo governo. Un compleanno ‘tondo’ che arriva dopo i tremori che da un mesetto affliggono la cancelliera. Il giorno dopo aver incassato la nomina di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea, Merkel non ha fatto niente di particolare per un compleanno che ...

I 65 anni di Angela Merkel - una leader alla fine di un’epoca : Una delle sue ultime immagini pubbliche la ritrae seduta su una sedia bianca, al fianco della premier danese Mitte Frederiksen. La banda della Bundeswehr ha appena finito di intonare gli inni nazionali. L'ultima volta che era successo, solo pochi giorni prima, Angela Merkel stava in piedi e aveva cominciato a tremare. Quella sedia al centro del cortile del Kanzleramt, nella sede della Cancelleria federale, non è solo un'eccezione al protocollo. ...

La cancelliera Angela Merkel : “Grati a coloro che tentarono di uccidere Hitler” : La cancelliera tedesca Angela Merkel ha espresso gratitudine verso coloro che provarono ad uccidere Adolf Hitler, a pochi giorni dal 75° anniversario dell’attentato. Il 20 luglio 1944 Claus Schenk Graf von Stauffenberg orchestrò un piano che però fallì: il Führer riportò solo lievi ferite. Circa 200 persone, ritenute parte del complotto, vennero giustiziate dai nazisti. “Anche noi, oggi, abbiamo il dovere di schierarci contro le ...

Come sta Angela Merkel? : E soprattutto: dovrebbe interessarci, visto il suo incarico, o sono fatti suoi? I suoi tremori hanno aperto una discussione in Germania

Angela Merkel ha tremato ancora : "Sono in cura - dovrò conviverci" : "Sto molto bene". Angela Merkel rassicura tutti dopo il terzo tremore avvenuto durante l'incontro con il premier finlandese, Antti Rinne. "Non c'è nulla di cui preoccuparsi - ha detto chiaro e tondo in conferenza stampa -, sto molto bene e sono del tutto convinta di essere in grado di lavorare. Come

Che cos’ha Angela Merkel? : Angela Merkel (foto: KAY NIETFELD/AFP/Getty Images) Angela Merkel dovrebbe guidare la Germania fino al 2021, ma nelle ultime settimane sono emersi seri dubbi sulla possibilità che sia costretta a terminare anzitempo il suo incarico a causa del suo stato di salute. Nelle ultime settimane è apparsa in pubblico tremante in tre diverse occasioni. Per alcuni secondi, il suo corpo è sembrato in preda a una reazione incontrollabile. La cancelliera ha ...

Sea Watch 3 - Carola Rackete inchioda pure Angela Merkel : "Ho chiesto aiuto - non ha mai risposto" : Sulla crisi migratoria il trucco dei governi europei è semplice: mostrarsi più aperti della Boldrini a chiacchiere, ma inflessibili come Borghezio nei fatti. È il caso della Spagna, che critica Palazzo Chigi ma spara alla frontiera col Marocco. È il caso dell' Olanda, che permette alle navi Ong di c

Angela Merkel - nuovo tremore per la cancelliera tedesca : “Sto bene - perfettamente in grado di svolgere incarico” : “Sto bene, non c’è nessun bisogno di preoccuparsi”. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel dopo che, per la terza volta in meno di un mese, è stata presa da un misterioso tremore, questa volta mentre si trovava insieme con il premier finlandese Antti Rinne. “Sono in una fase di elaborazione del fenomeno, ma ci sono stati progressi. Devo conviverci un po’, ma sto bene e non c’è da preoccuparsi”, ...

