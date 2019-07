Amichevoli Juventus | il primo giorno della Juve a Singapore | VIDEO

Fonte : juvedipendenza

(Di sabato 20 luglio 2019): ecco come è andata la prima giornatasquadra allenata da Maurizio Sarri a. Ilpubblicato dalla pagina twittercon le immagini più significativegiornata: gruppo, allenamenti, e qualche extra divertente.: ilRicordiamo che domani Domenica 21 luglio 2019 alle … More

LucaMaritano : RT @Jurgen__K: Anno solare 2019. Un giocatore turco non può giocare due amichevoli in Cina per screzi politici tra la Turchia e la Cina. Me… - davideinno85 : RT @SuperflyVideo: La Juventus percepirà 6 milioni di euro dalle amichevoli in Asia. - AmedeoFortuna : RT @SuperflyVideo: La Juventus percepirà 6 milioni di euro dalle amichevoli in Asia. -