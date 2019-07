Ambra | «Il riscatto delle dolcissime»

vanityfair

(Di sabato 20 luglio 2019) Sono in montagna per le solite scarpinate vacanze, anche dette dai miei amici «machitelofafare». La sera, quando rientro in albergo entusiasta, pienissima di «piedi e km», mi siedo fuori a guardare il gigantesco sasso che mi ha accolto e mentre i pensieri volano ad amarsi con i desideri e nella mente fanno l’amore, riesco a vedere cose che voi esseri umani… vabbè… ho detto VEDERE non DIRE cose inedite. In questa nottata parecchio speciale, ho pensato a tutte le volte che avrei voluto vedere realizzato un film che avesse per protagoniste tre ragazze «chiattone» e una «anoressica di merda», che si raccontassero «#nofilter verbali» la rabbialoro «forme»… mentali. Avendo spesso personalmente lottato contro ogni «forma» di emarginazione, mi fa incazzare che non si parli, come accade nella vita, di categorie costruite da altri e combattute da chi ci finisce dentro e ci vive ...