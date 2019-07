Allerta Meteo Veneto | oggi e domani stato di attenzione per temporali nel Bellunese

Meteo - Allerta Estofex per il Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni e nubifragi - “non può essere escluso un breve tornado” : allerta Meteo – Torna a riaffacciarsi il maltempo su alcune zone dell’Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 per il Nord Italia, le Alpi orientali e il Nord dei Balcani principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi. Livello 1 per la Spagna Nordorientale principalmente per grandine di grandi dimensioni. Livello 1 per la Turchia e il Mar Nero orientale principalmente per grandine di ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per temporali fino a venerdì : A partire dal pomeriggio di oggi, e per tutta la giornata di domani, il Veneto sarà interessato da una perturbazione che porterà instabilità, con rovesci e temporali sparsi, inizialmente nelle aree montane, e successivamente, in particolare domani, su tutto il territorio. Alla luce di queste previsioni Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per Criticità Geologica ...

Allerta Meteo Veneto : domani Stato di Attenzione sulle Dolomiti : Dal pomeriggio di domani, mercoledì 17 luglio, sulle aree Dolomitiche sono attese precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, con probabilità di fenomeni intensi, anche se contenuta. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica sul Bacino Idrografico Alto Piave, in provincia di Belluno. L’avviso ...

Allerta Meteo Estofex - il maltempo si sposta al Sud : attenzione ad alluvioni lampo - grandine - tornado e forte vento : Allerta Meteo – Continua il maltempo sull’Italia dopo la giornata di ieri che ha visto il ritorno della neve sulle Alpi e tanta pioggia al Nord. Oggi, invece, interesserà il Sud ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Livello di Allerta 2 per parti di Italia e Grecia, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e/o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e forti raffiche di ...

Allerta Meteo : depressione atlantica verso il sud - domani rischio nubifragi e grandinate : Una massa d'aria molto fresca giunta dal nord Atlantico ha approfittato dell'assenza dell'anticiclone africano per introdursi con gran facilità nel Mediterraneo, dove ha apportato un sensibile...

Meteo - la pazza Estate dell’Italia : neve di Luglio al Nord - incendi in Sardegna e Allerta al Sud nelle prossime ore : L’Estate 2019 non si sta di certo rivelando monotona sull’Italia dal punto di vista Meteorologico. Se credevamo di averle già viste tutte con l’ondata di caldo estrema di fine giugno e la violenta ondata di maltempo della scorsa settimana, ci sbagliavamo. Oggi, 15 Luglio, è tornata la neve in montagna e nei prossimi giorni è previsto il passaggio di una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa, che porterà aria fredda e marcatamente ...

Allerta Meteo Puglia : domani criticità arancione per temporali e rischio idrogeologico : Il centro funzionale decentrato della Protezione civile della Puglia ha emanato un avviso di Allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali su tutto il territorio regionale valido dalle 14 di oggi fino alle successive 10 ore, mentre dalla mezzanotte di domani e per le successive 20 ore ha innalzato il livello di criticità emanando un’Allerta arancione. Tale Allerta riguarda, in particolare, le zone centro-meridionali della ...

Maltempo dal Nord al Sud : l'Allerta Meteo nel nuovo bollettino della protezione civile : A Torino sono caduti 100 millimetri di pioggia in 12 ore. E torna la neve sulle Alpi. Ora le precipitazioni si estenderanno...

Violenti temporali sul Tirreno : enorme tornado in Corsica - bombe d’acqua e panico a Bastia. Il maltempo si sposta verso il Sud - massima Allerta Meteo [FOTO e VIDEO] : Il maltempo estremo previsto per oggi si sta già manifestando nelle acque del Tirreno con fenomeni molto Violenti e si sta spostando verso sud, mettendo in allerta tutta la costa tirrenica italiana. Da Bastia, in Corsica, arrivano le incredibili quanto spaventose immagini di una tromba marina nelle acque antistanti il porto della città, che ha poi toccato terra nel quartiere Toga di Bastia e a Ville de Pietrabugno, diventando così un tornado. Il ...

Corsica - grossa tromba d’aria al largo del porto di Bastia : Allerta Meteo sull’isola francese : Una grossa tromba d’aria si è formata al largo del porto di Bastia, in Corsica, ed è stata ripresa da turisti e abitanti. Sull’isola francese, intanto, è stata dichiarata l’allerta meteo a causa del maltempo in arrivo dal Golfo di Genova. Video Facebook/Stéphane Pileri/Sabrina Mugnos Napoli, all’improvviso la tromba d’aria sulla spiaggia di Varcaturo: panico tra i bagnanti. Il video della ...

Allerta Meteo - il maltempo si sposta al Sud : allarme arancione per Martedì - “vite umane a rischio” a causa dei fenomeni estremi [MAPPE] : Allerta Meteo – L’Italia è interessata dal passaggio di una perturbazione proveniente dal nord-Europa, che porta aria fredda e marcatamente instabile, dapprima sulle regioni settentrionali dell’Italia, specie quelle di ponente, con piogge e temporali localmente intensi. Nel corso della giornata le precipitazioni si estenderanno alle regioni del Centro, fino a giungere in serata sul Meridione, con fenomeni più frequenti e rilevanti sul ...

Allerta Meteo Toscana : confermato il codice arancione per temporali sull’Arcipelago : La protezione civile regionale della Toscana ha confermato l’Allerta Meteo codice arancione, fino alle 21 di stasera, lunedì 15 luglio, per forti temporali a carattere diffuso in Arcipelago e occasionalmente sulle zone costiere. Tra il tardo pomeriggio e la sera i temporali tenderanno a isolarsi sulla parte meridionale dell’Arcipelago e costa meridionale. Sul resto della regione, precipitazioni sparse localmente anche a carattere di ...

Maltempo in Calabria : scatta l’Allerta Meteo a Crosia (CS) : La centrale operativa della Protezione civile regionale della Calabria ha diramato un bollettino di allerta meteo marino-costiera per le prossime 24/36 ore. A partire dalle ore 12 e fino alle ore 24 di oggi, si registra un livello di allerta “Giallo” essendo previste sul quadrante nord-est settentrionale della Calabria piogge e temporali sparsi. Dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore, invece, il livello d’allerta ...

Allerta Meteo Campania : temporali in arrivo - criticità dalle 18 di oggi : La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo con criticità idrogeologica “gialla”: l’avviso è valido a partire dalle 18 di oggi e per le successive 24 ore. Sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 7 (Tanagro), 8 (Basso ...