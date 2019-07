Alle 18 | 38 il lancio della Soyuz | Luca Parmitano a bordo | La diretta video

Tutto pronto per la partenza di Luca Parmitano : in corso le ultime fasi prima del lancio [GAlleRY] : “prima fermata: edificio 254. Il pensiero tende a tornare ai saluti scambiati poco fa, alle mie figlie, agli amici. Emozioni, tante, ma positive – la mente è focalizzata“: lo ha scritto su Twitter poco dopo le 13 l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano, a poche ore dal lancio dalla base di Baikonur (Kazakistan) alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. La capsula Soyuz MS-13 porterà ...

L’astronauta Luca Parmitano è pronto alla partenza : tanti riti e tradizioni - la Soyuz in rampa di lancio a Baikonur [GAlleRY] : Al cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakistan, si sono concluse le operazioni di roll-out (trasporto e posizionamento alla rampa di lancio) della Soyuz MS-13 e del suo lanciatore, che il 20 Luglio porteranno sulla Stazione Spaziale Internazionale l’astronauta italiano ESA Luca Parmitano, Andrew Morgan della NASA ed il comandante russo Alexander Skvortsov di Roscosmos. Alle 7 ora locale (le 4 in Italia), come da tradizione la navicella di ...

Tiziano Ferro e il matrimonio con Victor Allen : lancio del bouquet e il cane "Carla" : Quarantotto invitati. Più loro due. Gli sposi dell?anno: Tiziano Ferro e Victor Allen hanno scelto amici e parenti strettissimi per dirsi sì. Una cerimonia intima per suggellare...

Tiziano Ferro sposa Victor Allen - 48 invitati e il lancio del bouquet : tutti i segreti della cerimonia privatissima : Quarantotto invitati. Più loro due. Gli sposi dell?anno: Tiziano Ferro e Victor Allen hanno scelto amici e parenti strettissimi per dirsi sì. Una cerimonia intima per suggellare...

Roma - tensione per lo sgombero a PrimavAlle : lancio di sassi dall’edificio - la polizia risponde con gli idranti : tensione durante lo sgombero in via Cardinal Capranica, nel quartiere Primavalle, a Roma, tra polizia e occupanti. Circa 60 persone sono rimaste all’interno dell’edificio e qualcuno ha lanciato sassi in direzione delle forze dell’ordine, che hanno risposto con l’uso degli idranti. In questi minuti gli agenti stanno convicendo le persone a uscire dall’ex scuola. Roma, quartiere Primavalle ...

Roma - sgombero palazzo occupato a PrimavAlle : inizia lancio di oggetti verso la polizia dopo l’assedio notturno : Almeno 200 persone fuori, circa 60 barricate all’interno per scongiurare l’irruzione della polizia. Nella struttura che un tempo era un istituto agrario, in via Cardinal Capranica, a Primavalle, è iniziato lo sgombero lo alla vecchia destinazione d’uso, programmato da tempo dalla Prefettura di Roma. Trecentoquaranta le persone, per lo più stranieri e molti minori, che da 19 anni hanno trasformato questa vecchia scuola in un vero e proprio ...

Emmanuel Macron alla cerimonia ufficiale di lancio del nuovo sottomarino nucleare francese [GAlleRY] : Il presidente francese Emmanuel Macron si è recato oggi a Cherbourg, in Bretagna, per inaugurare il “Suffren“, il primo sottomarino nucleare della classe Barracuda progettato da Naval Group, lungo 99 metri e del peso di 4.700 tonnellate: prende il nome da Pierre-Andre Suffren, ammiraglio distintosi nel XVIII secolo contro le forze britanniche. Insieme a Stati Uniti, Russia e Cina, anche la Francia si dota quindi di un sottomarino a ...

Ad un anno dall'aggressione Daisy Osakue vince l'oro nel lancio del disco Alle Universiadi : A distanza di un anno dall’aggressione Daisy Osakue ha vinto la medaglia d’oro nel lancio del disco alle Universiadi Napoli 2019. Venne colpita a un occhio da un uovo lanciato da una macchina in corsa, ora la giovane, con la misura di 61,69, ha battuto la tedesca Claudine Vita (61,52) e la lituana Zarankaite, arrivata terza. Quella di Daisy Osakue nel lancio del disco è la prima medaglia dell’atletica azzurra alle ...

Motori – BMW Serie8 Gran Coupé finalmente il lancio ufficiale dell’ammiraglia dell’Elica [GAlleRY] : BMW Serie8 Gran Coupé è stata presentata ufficialmente la terza variante della “famiglia 8”, la “anti Panamera” finalmente vede la luce In queste ultime ore è stata ufficialmente presentata la Serie8 Gran Coupé, dopo le prime foto trapelate nelle settimane precedenti, BMW ha svelato la sua ammiraglia in una versione inedita. Questa Coupé a quattro porte, quattro posti, ribattezzata da subito “anti ...

Motori – BMW Serie8 Gran Coupé : l’anti Panamera è pronta per il lancio ufficiale [GAlleRY] : La BMW Serie8 Gran Coupé è ora pronta per il lancio ufficiale, le prime immagini mostrano tutto il suo stile da berlina sportiva Finalmente ci sono novità riguardanti la BMW Serie8 Gran Coupé, per mesi si è parlato di questa maxi Coupé, anche se era sempre stata avvistata camuffata, la prima immagine ufficiale era stata svelata all’inizio del mese di maggio e ritraeva l’ammiraglia in uno studiato gioco di luci e ombre che ...

Spazio - le straordinarie immagini della Calabria : grande successo per il lancio della sonda MoCris [GAlleRY] : “Ieri da Camigliatello Silano è stato lanciato con successo il pallone stratosferico MoCris per studiare i raggi cosmici con rivelatori di particelle. Il pallone ha raggiunto una quota di 31500 metri – scrive l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) sulla propria pagina Facebook -. Measurement of Cosmic Ray in Stratosphere, MoCris, è un progetto nato dalla collaborazione tra ABproject, Ocra Infn e il Liceo Scientifico di ...

Spazio - conto alla rovescia per lo storico lancio di una sonda che partirà dalla Calabria [GAlleRY] : “Mancano ormai poche ore al lancio della sonda MoCRiS che volerà sui cieli della nostra amata Calabria fino a quello che viene definito il Vicino Spazio – scrive l’ingegnere Antonino Brosio, astronomo, sul proprio profilo Facebook -. La sonda realizzata dalla mia ABProject è un gioiello tecnologico e la più sofisticata sonda mai realizzata qui, e pensare che era partito tutto per gioco qualche anno fa e alla fine è diventato un ...

Alle 18 in diretta con Speciale EuroLive : Google Stadia tra data di lancio - prezzo - giochi e tutti i dettagli : L'E3 2019 non è ancora iniziato ma gli eventi e i grandi annunci non attendono l'inizio della kermesse losangelina ma in alcuni casi la anticipano come in quello di Google Stadia e del primo imperdibile appuntamento con Stadia Connect.Il primo di quella che a quanto pare potrebbe rivelarsi una serie di eventi (quasi come accade per Nintendo Direct e State of Play) sarà fondamentale per comprendere il possibile impatto del servizio streaming di ...

Salviamo la Capitale - obiettivo : Alleggerire il debito. Basta liti - le forze politiche si uniscano per avviare il rilancio : Siamo allo stallo più totale, con il blocco del Salva Roma determinato prima delle Europee tra Lega e M5s in Consiglio dei ministri. Ma di che si tratta? Il Salva Roma è una misura...