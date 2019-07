Allarme terrorismo a Roma | si cerca un siriano

«Domani andrò in Paradiso». Allarme terrorismo a Roma - ricercato un siriano : Una frase pronunciata da un giovane siriano in una conversazione telefonica («Domani sarò in Paradiso») ha fatto scattare l’Allarme sicurezza a Roma. Il timore è che l’uomo sia pronto...

