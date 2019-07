Alberto Angela | Quella notte sulla Luna | “E’ stato pieno di rischi”

lanostratv

(Di sabato 20 luglio 2019) Pierosu Rai1 con il figlio, che svela: “missione è stata piena di rischi…” Andrà in onda oggi, sabato 20 luglio 2019, in prima serata su Rai1 la puntata speciale di Ulisse, dal titolo “”, con la conduzione dello storico padrone di casa del programma,, affiancato in via del tutto eccezionale dal padre Piero. E in una recente intervista rilasciata al settimanale NuovoTv,ha parlato proprio della sua collaborazione con il papà per la preparazione di questo appuntamento speciale di Ulisse, raccontando: Per realizzare Ulisse io e mio padre siamo andati nei luoghi in cui è stata organizzata e da cui è partita la missione. Rievocheremo l’emozione del lancio, mostrando al pubblico le immagini restaurate del razzo. “E’ stata una missione piena di rischi, che sarebbe potuta finire ...

