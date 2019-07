Fonte : scuolainforma

(Di sabato 20 luglio 2019) Terminata ladidelle Gae con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie in ogni regione. Esaminiamo con attenzione chi e come può fare reclamo contro gli errori e quali sono le rettifiche che si possono chiedere. Avverso le graduatorie provvisorie è possibile presentare reclamo quando le graduatorie sono pubblicate ufficialmente sul sito dell’ufficio Scolastico. Ricordiamo ai docenti che i dati visualizzati su Istanze online non costituiscono un elemento certo e definitivo se non dopo il decreto di pubblicazione da parte dell’ufficio preposto. L’elenco completo delle Gae per provincia si trova in questo nostro altro articolo. I reclami Sono essenzialmente quattro i casi nei quali è possibile presentare reclamo: errata attribuzione del punteggio di servizio o titoli culturali mancato reinserimento in graduatoria mancato scioglimento riserva posizione ...

scuolainforma : Aggiornamento gae, finita la prima fase - SindacatoAsset : Aggiornamento GAE: al Via la Scelta delle Scuole -