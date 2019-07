Adolescente muore annegato nel Cilento | si era tuffato insieme al padre da una barca a

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019) Un quindicenne è mortodavanti al litorale di Agropoli, nel. La tragedia è avvenuta questo pomeriggio davanti al locale porto turistico. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la vittima si era tuffataaldalla sua imzione, un natante a vela di sette metri, quando la forte corrente lo ha trascinato al largo facendolo sparire tra i flutti. Il, un operaio del posto, ha tentato disperatamente di recuperarlo senza pero’ riuscirci. Sul luogo della tragedia, oltre agli uomini della Guardia Costiera, diretta dal tenente di Vascello Giulio Cimmino, sono intervenute numerose imzioni di privati che hanno partecipato alle ricerche. Il corpo del giovane è stato ritrovato tra gli scogli della struttura portuale mentre laa vela, ormai senza controllo, è stata recuperata quando era in balia delle onde. L'articolo...

angelnolimits : In diretta su Fb ha un incidente, muore il figlio di 13 anni /motori/la-mia-auto/13-07-2019/diretta-fb-ha-incide… - uncletomablogZ : In diretta su Fb ha un incidente, muore il figlio di 13 anni - luca_podio : In diretta su Fb ha un incidente, muore il figlio 13 anni. -