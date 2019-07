Adidas vs Puma film stasera in tv 20 luglio | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di sabato 20 luglio 2019)vsè ilin tv sabato 202019 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola racconta della grande rivalità tra i due fondatori e dei loro successi. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVvsin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: Duell der Bruder – Die Geschichte vonundGENERE: Drammatico, StoricoANNO: 2016REGIA: Oliver Dommenget: Henk Buchholz, Merle Collet, Alexander CudreasovDURATA: 145 minutivsin tv:Ecco ladeloggi in tv. Siamo negli anni ’20. I due fratelli Adolf e Rudolf, figli del ciabattino Christoph Dassler, decidono di avviare una produzione di scarpe sportive. Adolf è un artigiano con grandi abilità e il suo sogno è di vedere un giorno gli atleti di tutto il ...

Freedomtripita1 : Non lontano da Norimberga, nel distretto della Media Franconia in Baviera, esiste una pittoresca cittadina dall’asp… - InoGiuseppe : Inutile dirvi che l'appuntamento con Alberto e Piero Angela é imperdibile vero? #guidatv -