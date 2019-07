wired

(Di sabato 20 luglio 2019) Dal 19 luglio è disponibile su Netflix la terza parte de Ladi, la produzione spagnola che è divenuto il più grande successo internazionale della piattaforma di streaming fra i titoli non di lingua inglese. Ma tutto il mondo della produzione iberica e latinoamericana dal punto di vista della serialità è in grande fermento (tanto che la stessa Netflix ha collocato il suo primo centro produttivo europeo proprio a Madrid). Seun binge watching compulsivo delle nuove avventure del Professore e della sua banda vi rimane ancora il desiderio di seguireo di perfezionare la lingua di Cervantes ecco qualche titolo che fa all’occasione. 1. Élite http://www.youtube.com/watch?v=JZ06s2tIS5s I fan de Ladiritroveranno in quest’altra produzione originale spagnola di Netflix due degli attori più amati, ovvero Miguel Herràn e Jaime Lorente, ...

MilanoCitExpo : 5 serie spagnole da vedere dopo La casa di carta #DipartimentoInnovazioneTecnologia - JOSEQUERO10 : @Alyenante ´Tokio é la actrize Ursula Corbero, una grande attrice e molto bella, ed è una grande seduttrice. E la s… - ricciardhoe : La mia prof di spagnolo del liceo mi ha appena consigliato una valanga di serie tv spagnole, I am: soft ???? -