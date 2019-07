5 libri per capire lo sbarco sulla Luna

wired

(Di sabato 20 luglio 2019) (foto: Encyclopaedia Britannica/UIG Via Getty Images) Ci siamo: il tanto atteso cinquantenario del primo passo dell’uomoè arrivato. E così, fra rievocazioni delle leggendarie parole di Neil Armstrong e generici appuntamenti di Moon Pride, non ci resta che riepilogare qualche titolo (perlopiù a fumetti, stavolta) per riflettere sull’enorme fascinazione che il nostro satellite ha giocatostoria umana. Hergé, TintinIl classico dei classici dei fumettiè indubbiamente questa coppia di due albi degli anni Cinquanta in cui il celebre giornalista belga parte verso la, qui raccolti in un unico volume-anniversario. Quasi vent’anni prima dell’alggio dell’Apollo 11, Hergé metteva in scena questa possibilità disegnando un razzo indubbiamente più iconico, con i suoi scacchi rossi e bianchi. Non solo: pochi anni prima di Laika, è ...

Linkiesta : Non sono un vezzo, quei libri, per il bambino di Primavalle. Sono l’unica possibilità di salvezza, l’unica via per… - Radio3tweet : Grazie Andrea Camilleri per la compagnia: per la gioia dei tuoi libri, per la generosità, per il tuo amore per la r… - civati : Oggi si parte, con il furgoncino elettrico, da Salerno, per presentare Fine, i libri che facciamo e quelli che legg… -