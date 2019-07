19 luglio 1992 | moriva Paolo Borsellino | il giudice lasciato solo dallo Stato

19 luglio 1992 : oggi - 27 anni fa - la strage di Via D’Amelio : 19 luglio 1992: oggi, ventisette anni fa, veniva ucciso in un attentato il giudice Paolo Borsellino insieme a cinque agenti della sua scorta, in via D’Amelio a Palermo. Una strage di mafia nel pieno della stagione stragista di Cosa nostra. Insieme al giudice morirono i poliziotti Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Borsellino, ...