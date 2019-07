14ENNE MUORE AL CAMPO ESTIVO ' Ha mangiato fango facendo percorso ad ostacoli'

Si sente male durante il percorso avventura! 14ENNE MUORE annegato nel fango : Uno studente di 14 anni si è sentito male ed è morto dopo essere caduto in un pantano fangoso. Secondo quanto riportato sui tabloid britannici, la vittima (la cui identità non è stata diffusa) ha smesso di respirare mentre prendeva parte ad un “percorso di guerra” nel Surrey, in Regno Unito. Era con un gruppo di scolari adolescenti che partecipavano a una sfida di fine anno scolastica nel “sito di avventura” di Camelot Events a Beare Green. Una ...

Dà il telefono e la borsa a un amico e si getta sotto al treno! 14ENNE MUORE davanti ai compagni : Un ragazzo di 14 anni che consegna il suo cellulare e la sua borsa a un amico e si sdraia sui binari mentre sta arrivando il treno. È questo quanto sarebbe accaduto lunedì pomeriggio a Chrtsey, in Inghilterra, un tragico fatto che ha provocato la morte del giovane. Il quattordicenne è stato investito da un treno di fronte a compagni di classe inorriditi mentre tornavano a casa da scuola. Il nome della vittima non è stato diffuso, ma dai media ...

Tragedia al lago - 14ENNE MUORE annegato davanti agli amici : Il giovane stava trascorrendo una domenica di svago con alcuni coetanei quando è stato inghiottito dalle acque del lago...

Sviene a scuola e scoprono che ha un tumore! 14ENNE MUORE nel giro di 5 giorni : Giulia Cadonà non ce l’ha fatta. È morta all’età di quattordici anni la ragazza di Oderzo (Treviso) che la settimana scorsa si era sentita male in classe. Giulia, che era da poco tornata dalla gita scolastica con i suoi compagni in Sardegna, era svenuta improvvisamente mercoledì mentre stava seguendo le lezioni alla scuola media Steiner-Waldorf “Michael” di Treviso, dove frequentava il terzo anno. La chiamata ai soccorsi era stata immediata e, ...