YouGov: Michelle Obama, donna più amata

L'ex first lady americanaè lapiù ammirata del pianeta. Lo rivela l'ultimo sondaggio diche al primo posto,tra gli uomini, vede Bill Gates. Nella top 20 di, il presidente Trump è 14mo tra gli uomini (in salita di 2 posizioni), seguito da Papa Francesco al 15mo e preceduto, al 4° posto, dal presidente cinese Xi.è seguita da Oprah Winfrey e Angelina Jolie al terzo posto. Solo 4a la regina Elisabetta. La first lady Melania,new entry nella classifica,è al 19mo posto.(Di venerdì 19 luglio 2019)