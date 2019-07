Xiaomi Mi MIX 3 5G è ufficialmente disponibile sul sito e nei punti vendita TIM : A partire da oggi Xiaomi Mi MIX 3 5G è ufficialmente disponibile con TIM, online e in negozio, in Sapphire Blue e Onyx Black al prezzo di 799,90 euro. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 5G è ufficialmente disponibile sul sito e nei punti vendita TIM proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe avere ciò che tanti desiderano : una fotocamera con lente periscopica : Pare che anche Xiaomi abbia in progetto di sfruttare una soluzione speciale per realizzare uno smartphone con un comparto fotografico fuori dal comune L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe avere ciò che tanti desiderano: una fotocamera con lente periscopica proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe avere una fotocamera pazzesca - addirittura da 64 megapixel : Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe utilizzare una fotocamera posteriore da 64 megapixel, o migliore, come afferma il Product Director della compagnia cinese. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe avere una fotocamera pazzesca, addirittura da 64 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 4? Varrà la pena aspettare secondo il CEO Lei Jun : Non ci sono ancora indicazioni sulla data di presentazione di Xiaomi Mi MIX 4, ma lei Jun, CEO e co-fondatore, afferma che Varrà la pena attendere. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4? Varrà la pena aspettare secondo il CEO Lei Jun proviene da TuttoAndroid.

Con TIM Advance 5G Top Xiaomi Mi Mix 3 5G e Samsung Galaxy S10 5G disponibili a rate da 0 e 10 euro : I clienti TIM Advance 5G Top possono acquistare a rate il Samsung Galay S10 5G e lo Xiaomi Mi Mix 3 5G a prezzi molto vantaggiosi. Ecco tutti i dettagli L'articolo Con TIM Advance 5G Top Xiaomi Mi Mix 3 5G e Samsung Galaxy S10 5G disponibili a rate da 0 e 10 euro proviene da TuttoAndroid.

LineageOS 16 arriva su Xiaomi Mi 6 e Mi Mix 2 - Essential Phone PH-1 e Razer Phone e Forge TV : Xiaomi Mi 6, Mi Mix 2 ed Essential Phone ricevono ufficialmente le prime build della LineageOS 16, mentre su Razer Phone e Forge TV è possibile installare un port non ufficiale della ROM, che però non è esente da qualche bug. L'articolo LineageOS 16 arriva su Xiaomi Mi 6 e Mi Mix 2, Essential Phone PH-1 e Razer Phone e Forge TV proviene da TuttoAndroid.

LineageOS 16 con Android 9 Pie sbarca sugli Xiaomi MI MIX 2 e Mi 6 e su altri smartphone : LineageOS è una delle ROM personalizzate più popolari in circolazione, oltre che una di quelle con più dispositivi ufficialmente supportati. Ecco le ultime novità L'articolo LineageOS 16 con Android 9 Pie sbarca sugli Xiaomi MI MIX 2 e Mi 6 e su altri smartphone proviene da TuttoAndroid.

Ecco le soluzioni di acquisto a rate per Xiaomi Mi MIX 3 5G ed LG V50 ThinQ 5G di Vodafone : Un paio di ore fa Vodafone ha annunciato l'accensione del segnale 5G a Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli L'articolo Ecco le soluzioni di acquisto a rate per Xiaomi Mi MIX 3 5G ed LG V50 ThinQ 5G di Vodafone proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi dà il benvenuto al 5G in Italia : Mi MIX 3 5G è disponibile con Vodafone : Xiaomi ha dato il benvenuto all'era del 5G in Italia comunicando la disponibilità di Mi MIX 3 5G con l'operatore Vodafone. L'articolo Xiaomi dà il benvenuto al 5G in Italia: Mi MIX 3 5G è disponibile con Vodafone proviene da TuttoAndroid.

Continuano le offerte online sugli smartphone Android : Moto G7 Plus - Huawei Mate 20 Lite - Xiaomi Mi Mix 2S - Samsung Galaxy S10 e altri : Continuano le offerte online sugli smartphone Android: Moto G7 Plus, Huawei Mate 20 Lite, Xiaomi Mi Mix 2S, Samsung Galaxy S10 e altri ancora L'articolo Continuano le offerte online sugli smartphone Android: Moto G7 Plus, Huawei Mate 20 Lite, Xiaomi Mi Mix 2S, Samsung Galaxy S10 e altri proviene da TuttoAndroid.

Arriva una carrellata di offerte su smartphone Android : LG G7 ThinQ - Huawei P30 Pro - Xiaomi Mi MIX 3 - Samsung Galaxy S10e e altri : Oggi sono in offerta LG G7 ThinQ, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi MIX 3, Samsung Galaxy S10e e Moto G7 Plus. Siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Arriva una carrellata di offerte su smartphone Android: LG G7 ThinQ, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi MIX 3, Samsung Galaxy S10e e altri proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 2 venduto a un prezzo bomba da Esselunga : Lo Xiaomi Mi Mix 2 è stato messo in offerta da Esselunga a un prezzo bomba! Il top di gamma del 2017 è disponibile per meno di 190 euro. L'articolo Xiaomi Mi Mix 2 venduto a un prezzo bomba da Esselunga proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 3 5G : il primo smartphone 5G disponibile in Italia : Arriva in Italia il primo smartphone compatibile con le reti cellulari di quinta generazione, acquistabile dal 23 maggio a...

Xiaomi Mi MIX 3 5G : il primo smartphone 5G disponibile in Italia : Arriva in Italia il primo smartphone compatibile con le reti cellulari di quinta generazione, acquistabile dal 23 maggio a...