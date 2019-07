West Nile | in Veneto primo caso dell’estate 2019 | 79enne con febbre da 10 giorni

meteoweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019)umano di infezione da virusdella stagione estiva. L’infezione ha colpito un uomo di 79 anni che vive in area rurale in provincia di Padova e presentapersistente da dieci. La notizia è stata ufficializzata dalla Direzione Prevenzione dell’Area Sanità e Sociale della Regione del. Nel 2018 la prima positività nelle zanzare era stata riscontrata il 7 giugno e ilumano era stato notificato il 16 giugno, circa un mese prima rispetto a quest’anno. “La rete di sorveglianza entomologica regionale – spiega l’assessore alla sanità Manuela Lanzarin – non ha finora evidenziato alcuna positività per il virusnelle zanzare catturate, il che indica una diffusione più limitata del virus nell’insetto vettore rispetto all’anno scorso“. La differente situazione rispetto a quella ...

