Le sue vacanze bollenti! Wanda Nara sexy e provocante su Instagram

(Di venerdì 19 luglio 2019)sta trascorrendo il weekend ad Ibiza con i figli. Ledellaargentina hanno mandato in delirio i suoi 5,5 milioni di follower su. Mentre il marito è a Milano ad allenarsi in solitaria e da epurato ad Appiano Gentile, lei se la spassa in giro per il mondo in attesa di trovargli la giusta sistemazione per evitare un muro contro muro con l'Inter che non farebbe bene né al club nerazzurro né al giocatore., tra l'altro, ha anche necessità di organizzare i propri impegni lavorativi dato che Mediaset la rivorrebbe come opinionista per Tiki Taka e visto che qualche giorno fa ha sostenuto un provino per partecipare alla prima edizione di "Amici Vip".Ledella 32enne argentina sono state, come sempre, bollenti e ricche di scatti pepati e sempre mirati per stupire i suoi quasi 5,5 milioni di follower. Se si scorre la sua pagina, infatti, si nota come tutti o quasi i suoi scatti siano mirati per mettere in mostra le sue curve mozzafiato. L'ultimo scatto prima di partire per Ibiza, inoltre, ha stregato quasi 45.000 seguaci con il suo parrucchiere che ha commentato: "Sei uguale a Jennifer Lopez”.