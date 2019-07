Vivere sulla Luna 50 anni dopo lo sbarco | ecco quando inizierà il turismo sul satellite

Spazio - la NASA lancia il programma Artemis : “torneremo sulla Luna con un uomo e una donna entro il 2024 - dobbiamo imparare a Vivere lì per andare su Marte” : Gli Stati Uniti ritorneranno sulla Luna per imparare a vivere e lavorare su un altro mondo, per poi mandare l’uomo su Marte. Lo ha detto l’amministratore della NASA, Jim Bridenstine, durante una teleconferenza sui 50 anni della missione Apollo 11 e sui futuri piani della NASA per andare oltre la Luna, su Marte. “Attualmente abbiamo astronauti americani che lavorano sulla Stazione Spaziale, quale sarà il prossimo passo? cosa ...

Esperimenti della missione Beyond per Vivere meglio sulla Terra : Controllare dallo spazio un robot che si muove sulla Terra, riciclare l'anidride carbonica per ottenere nuovo ossigeno per gli astronauti, studiare microrganismi minatori per estrarre minerali su altri corpi celesti, trovare la dieta ideale per gli astronauti che devono affrontare lunghi viaggi: parlano di futuro gli Esperimenti che l'astronauta Luca Parmitano condurra' sulla Stazione Spaziale Internazionale nella sua prossima missione, Beyond. ...

Vivere agitati sulla soglia di sbarramento. Corsi di sopravvivenza nella sinistra francese : Parigi. “Raphaël Glucksmann, il Partito socialista e l’incubo del 5 per cento”, titolava l’Express a inizio maggio. Ora che mancano quattro giorni alle elezioni europee, e i sondaggi non danno segni di miglioramento, il terrore di non superare la soglia di sbarramento inizia a essere concreto tra i