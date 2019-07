VIDEO Nuoto di fondo | Mondiali 2019 | gli highlights della 25 km maschile Alessio

oasport

Occhipinti ha vinto la medaglia di bronzo nella 25 km ai Mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud: l'azzurro ha chiuso alle spalle del francese Reymond, che si è preso l'oro in volata sul russo Belyaev. Quarto posto per l'altro azzurro in gara, Simone Ruffini.

