VIDEO Napoli Feralpisalò | risultato finale 5-0 | | highlights e gol | Gaetano sorprende

DIRETTA/ Napoli Feralpisalò - risultato 4-0 - streaming VIDEO tv : Verdi cala il poker : DIRETTA Napoli Feralpisalò: Verdi cala il poker nella partita amichevole, a segno anche Manolas e Tonelli. Cronaca live, streaming video e tv.

Napoli-Feralpisalò - gli highlights del match – VIDEO : Napoli-Feralpisalò, gli highlights del match – VIDEO highlights Napoli Feralpisalò| Seconda uscita stagionale per gli uomini di Carlo Ancelotti, impegnati con il Feralpisalò. Dopo la sconfitta con il Benevento, c’è voglia di tornare alla vittoria e far felici tutti i tifosi presenti a Dimaro. Gli highlights di Napoli – Feralpisalò (GOL DI TONELLI E MANOLAS) L'articolo Napoli-Feralpisalò, gli highlights del match ...

DIRETTA NAPOLI FERALPISAL'/ Streaming VIDEO e tv : già vari precedenti del match : DIRETTA NAPOLI Feralpisalò: Streaming video e tv, cronaca live della partita amichevole che la squadra partenopea gioca nel ritiro estivo a Dimaro.

Dove vedere Napoli – Feralpisalò streaming e tv - amichevole – VIDEO : Dove vedere Napoli – Feralpisalò streaming e tv, amichevole Napoli Feralpisalò streaming| Napoli-Feralpisalò: Seconda uscita stagionale per gli azzurri di Carlo Ancelotti che affronteranno il Feralpisalò nella prima amichevole del ritiro di Dimaro. Tanta curiosità per vedere nuovi schemi e le nuove idee di Ancelotti….CLICCA QUI PER I LINK Dove vedere LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Napoli – Feralpisalò streaming e tv, ...

TROMBA D'ARIA A NAPOLI E GARGANO : FERITI/ VIDEO - in Puglia terzo caso in 7 giorni : TROMBA D'ARIA a NAPOLI e sul GARGANO: Video. Terrore tra bagnanti, diversi FERITI e danni. In Puglia è il terzo episodio nell'ultima settimana.

Napoli - tra tifosi e giornalisti spunta… Ancelotti : il tecnico ‘sfotte’ Insigne - il siparietto è virale [VIDEO] : Manolas, Insigne e Mertens si sono ritrovati davanti a giornalisti e tifosi per rispondere alle loro domande sull’inizio del ritiro e sul futuro. Napoli, Insigne e Mertens rispondono ai tifosi: dal futuro allo scudetto Un siparietto molto simpatico è avvenuto nel bel mezzo dell’intervista. Tra i tifosi è intervenuto infatti Carlo da Reggiolo, che ha chiesto il microfono per una domanda ad Insigne. Si trattava di mister ...

VIDEO – Il Napoli : “Pensavate che Ancelotti fosse solo un grande allenatore?” : Che Ancelotti non fosse un allenatore qualunque lo si sapeva già. E’ uno dei più titolati al mondo, si ingegna a provare moduli, schemi e giocatori. Compila l’elenco della spesa per il mercato estivo e si siede a trattare con gli agenti in compagnia del presidente. E’ una manna scesa dal cielo, come abbiamo più volte scritto. Oggi scopriamo che sa anche aggiustare biciclette. Il Napoli, infatti, posta su Twitter un Video che ...

Manolas canta Caruso : il rito d’iniziazione al Napoli è esilarante [VIDEO] : Il Napoli ha piazzato un grande colpo di calciomercato, si tratta del difensore Manolas, il greco si candida ad essere un grande protagonista con gli azzurri intenzionati a lottare con la Juventus per la vittoria dello scudetto. Il calciomercato ex Roma è in grado di fare assolutamente la differenza, con Koulibaly forma una coppia di centrali impressionante per forza, forma fisica ed anche velocità, sicuramente una delle più importanti del ...

DIRETTA/ Napoli Benevento - risultato finale 1-2 - VIDEO e tv : Vokic allo scadere! : DIRETTA Napoli Benevento streaming video e tv: orario, probabili formazioni e risultato live del derby amichevole a Dimaro, oggi sabato 13 luglio,.