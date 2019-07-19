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Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 11 | 30 Viabilità 19 LUGLIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 11:30 (Di venerdì 19 luglio 2019) Viabilità 19 LUGLIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma-FIUMICINO UN INCIDENTE AVVENUTO IN COMPLANARE, CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO ALTRO INCIDENTE SULLA VIA BRACCIANENSE PROVOCA CODE TRA MANZIANA E VIA Lazio CI SPOSTIAMO SULLA VIA PONTINA QUI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA PROSEGUIAMO SULLA PONTINA CODE PER LAVORI, TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE IN ENTRAMBI I CASI, IN DIREZIONE LATINA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA ANCHE IN QUESTO FINE SETTIMANA LA CIRCOLazioNE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA SARÀ SOSPESA E SOSTITUITA CON BUS IL SERVIZIO METRO SARA’ INVECE REGOLARE TRA LE STAZIONI COLLI ALBANI E BATTISTINI INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL7 ...
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