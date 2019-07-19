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Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 09 | 45 Viabilità 19 LUGLIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 09:45 (Di venerdì 19 luglio 2019) Viabilità 19 LUGLIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE LA CIRCOLazioNE E’ REGOLARE TRA GLI SVINCOLI CASSIA VEIENTANA E CASSIA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA QUI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASAL DEL MARMO E PISANA A SEGUIRE TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA E TRA A24 E TIBURTINA IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIOEN Roma SUD E APPIA, POI RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E PONTINA PROPRIO SULLA VIA PONTINA INCIDENTE RISOLTO, LA CIRCOLazioNE E’ REGOLARE AL MOMENTO DIMINUITE LE CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ORA LOCALIZZATE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIOEN CENTRO CODE SULLA Roma-FIUMICNO, MA SOLO TRA VIA NEWTON E VIA DELLA LAGLIANA VERSO L’EUR INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO SULLA LINE FL7 Roma-NAPOLI DALLE ORE 23.10 DI SABATO 20 ...
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