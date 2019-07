Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 08 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 19 LUGLIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA PONTINA, UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA VIA DIAMARE E TOR DE’ CENCI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE PRINE CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO, IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA DISAGI, CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL TOR CERVARA AL BIVIO PER LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 18 LUGLIO 2019 ORE 20:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE PISANA E BOCCEA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; PROBLEMI ANCHE IN ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; SULLA STESSA Roma FIUMICINO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 18 LUGLIO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: A CAUSA DI UN INCIDENTE CON VEICOLO IN FIAMME AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA; PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ CHIUSA LA RAMPA DI IMMISSIONE SUL RACCORDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 18 LUGLIO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE Roma, A CAUSA DI UN INCENDIO DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE Roma; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 18 LUGLIO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE Roma, A CAUSA DI UN INCENDIO DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE Roma; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 18 LUGLIO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA VIA FIORENTINI E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 18 LUGLIO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA VIA FIORENTINI E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 18 LUGLIO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI PRATICA DI MARE, PERMANGONO CODE RESIDUE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI LATINA; RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA IN CARREGGIATA ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 18 LUGLIO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI PRATICA DI MARE, PERMANGONO CODE RESIDUE A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI LATINA; RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ SOSTENUTA IN CARREGGIATA ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 18 LUGLIO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, DALL’USCITA PER LA COLOMBO FINO ALL’APPIA; E A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIU’ VEICOLI CI SONO DISAGI SULLA PONTINA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A PRATICA DI MARE IN DIREZIONE DI LATINA; CI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 18 LUGLIO 2019 ORE 12:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULL’A1 Roma-NAPOLI ALL’ALTEZZA DEL KM 579 ATTUALMENTE IL TRAFFICO E SCORREVOLE SUL TRATTO INTERESSATO PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E TUSCOLANA RALLENTAMENTI ANCHE SULL’A24 Roma-TERAMO TRA VICOVARO E CARSOLI IN ENTRAMBI I SENSI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 18 LUGLIO 2019 ORE 11:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’A1 Roma – NAPOLI: DOVE UN INCINDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 579 CAUSA CODE IN DIREZIONE DI NAPOLI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE PER IL RESTRINGIMETNO DI CARREGGIATA E 2 CORSIE ALL’ALTEZZA DELL’INCIDENTE PASSIAMO AL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 18 LUGLIO 2019 ORE 10:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’A1 Roma – NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 579 E NEL QUALE SONO COINVOLTI 2 CAMION, TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DI NAPOLI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A 2 CORSIE IN PROSSIMITA DELL’INCIDNETE, MENTRE IN DIREZIONE DI Roma TROVIAMO 4 KM DI CODA TRA VALMONTONE ED IL BIVIO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 18 LUGLIO 2019 ORE 09:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’A1 Roma – NAPOLI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 579 E NEL QUALE SONO COINVOLTI 2 CAMION, TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DI NAPOLI TRA SAN CESAREO E VALMONTONE CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A 2 CORSIE DI CUI UNA DI DEVIAZIONE IN PROSSIMITA DELL’INCIDNETE, MENTRE IN DIREZIONE DI Roma PER LA CONSEGUENTE ...