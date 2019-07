Via D’Amelio | Palermo ricorda Borsellino  La figlia | «Noi presi in giro dallo Stato»

Via D’Amelio - commemorazione in Questura a Palermo : arriva Gigi D’Alessio - Fiammetta Borsellino se ne va : La figlia del giudice ucciso dalla mafia 27 anni fa ha lasciato l'incontro-dibattito previsto in Questura oggi a Palermo...

Borsellino - 27 anni fa la strage di Via D’Amelio. Oggi le commemorazioni - la prima volta senza Rita : Il 19 luglio del 1992 una Fiat 126 imbottita di esplosivo veniva fatta saltare in aria sotto la casa della madre del magistrato. Nell’attentato morivano Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Il ricordo

Paolo Borsellino - 27 anni fa la strage di Via D’Amelio : il ricordo a Palermo : Ricorre oggi il 27esimo anniversario della strage di via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice antimafia Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi. Tanti gli appuntamenti in programma a Palermo: per la prima volta le celebrazioni saranno senza la sorella Rita.Continua a leggere

19 luglio 1992 <br> oggi - 27 anni fa - la strage di Via D’Amelio : 19 luglio 1992: oggi, ventisette anni fa, veniva ucciso in un attentato il giudice Paolo Borsellino insieme a cinque agenti che della sua scorta, in via D’Amelio a Palermo. Una strage di mafia nel pieno della stagione stragista di Cosa nostra. Insieme al giudice morirono i poliziotti Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Borsellino, indagini su ...

Strage di Via D’Amelio : “La mafia mi ucciderà ma saranno altri a volerlo” - le verità nascoste sulla morte di Paolo Borsellino : Era il 19 luglio del 1992 quando Paolo Borsellino venne fatto saltare in aria insieme agli uomini della sua scorta. Accadde dopo soli 57 giorni dalla morte di Giovanni Falcone, amico e collega del giudice, entrambi impegnati nella difficile e incessante lotta a Cosa Nostra. Borsellino aveva solo 52 anni. Insieme a lui morirono cinque agenti della scorta: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi, ...

Borsellino : Musumeci domani in Via d’Amelio : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci sarà domani, venerdì 19 luglio, alle 9, in via D’Amelio, a Palermo, per deporre dei fiori in occasione del 27° anniversario della strage in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.L'articolo Borsellino: Musumeci domani in via ...

Strage di Via D’Amelio : per non dimenticare - il 27esimo anniversario : Ricorre quest’anno il 27esimo anniversario di una delle più tristi pagine della storia delle Repubblica italiana: la Strage di Via D’Amelio. Il terribile attentato avvenne a Palermo il 19 luglio 1992. Oltre ad essere un magistrato esemplare, il giudice Paolo Borsellino, vittima di tale Strage, è stata un’icona della legalità. Strage di Via D’Amelio: l’eredità morale di Borsellino Paolo Borsellino affermava che solo ...

Strage Via D’Amelio - Nicola Morra : “Il 19 luglio 2019 tutti i documenti verranno desecretati. Iter già avviato” : Il libro Cosa Nostra spiegata ai ragazzi è stato presentato in anteprima internazionale alla XVIII edizione del Festival del Libro Possibile di Polignano a Mare (Ba). Salvatore Borsellino ha ricordato il fratello Paolo e dei sentimenti che animano oggi il suo agire, sentimenti di rabbia per l’atteggiamento dello Stato e di amore come quello trasmessogli da Paolo. Ha parlato dei motivi che lo hanno spinto, prendendo il testimone da suo ...

Due magistrati sono indagati per il depistaggio sulla strage di Via d’Amelio : Gli ex pubblici ministeri Carmelo Petralia e Annamaria Palma, tra gli investigatori che indagarono sulla strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992, in cui fu ucciso il giudice Paolo Borsellino, sono indagati per il depistaggio dell’inchiesta sull’attentato. L’accusa è di concorso in

Indagati due pm della strage di Via D’Amelio : “Depistarono l’inchiesta favorendo la mafia” : La svolta arriva con un atto di tre pagine, spedito dalla Procura di Messina a due ex pm di Caltanissetta, Annamaria Palma e Carmelo Petralia: sono Indagati di calunnia aggravata dall’agevolazione di Cosa nostra, nell’inchiesta-bis sul depistaggio di via D’Amelio. Un buco nero lungo ventisette anni: le accuse del falso pentito Vincenzo Scarantino c...

Strage di Via D’Amelio - indagati i pm che condussero inchiesta : depistaggi a favore di Cosa Nostra : Annamaria Palma e Carmelo Petralia, entrambi pubblici ministeri che indagarono sulla Strage di Via d'Amelio in cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta, avrebbero depistato le indagini imbeccando tre falsi pentiti, suggerendo loro di accusare falsamente dell'attentato persone che nulla avevano a che fare con esso.Continua a leggere

Depistaggio Borsellino - indagati per calunnia i pm che si occuparono dell’inchiesta sulla strage di Via d’Amelio : I pm che indagarono sulla strage di via d’Amelio sono indagati per calunnia. Lo riporta l’agenzia Adnkronos non facendo però i nomi dei magistrati, che si occuparono della prima inchiesta sull’autobomba che il 19 luglio 1992 fece strage del giudice Paolo Borsellino e di cinque uomini della scorta. La nuova indagine è stata aperta dalla procura di Messina: i nomi degli indagati sono al momento top secret. La notizia ...