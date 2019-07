Vertice sull' autonomia | prevale la linea M5s | salta assunzione diretta docenti

Salvini : « Domani non vado né al Cdm né al Vertice sull’autonomia - persa la fiducia»» Di Maio : «Colpiti alle spalle» : «Per ora a Bruxelles. I grillini hanno votato il presidente della Commissione europea con Renzi e Berlusconi. Una scelta gravissima». Di Maio: «Falsità volgare. Se vogliono far cadere il governo, lo dicano». Salvini: «Oltre questo governo solo le elezioni. C’è mancanza di fiducia, anche personale»

Matteo Salvini si porta Siri al Vertice con le parti sociali sulla flat tax. M5s all'angolo : "Cosa dimostra" : Grossa sorpresa al Viminale: a fianco di Matteo Salvini, nell'incontro con le parti sociali per spiegare la flat tax, c'è anche Armando Siri, responsabile economico della Lega ma soprattutto ex sottosegretario alle Infrastrutture costretto alle dimissioni dal Movimento 5 Stelle perché indagato per c

Ennesimo scontro Lega-M5s - salta Vertice sull’Autonomia. Stefani : “Se qualcuno cambia idea - non si va più avanti” : Ennesimo scontro Lega-M5s. Il vertice di maggioranza sulla Autonomia fa esplodere la Lega che parla di "farsa e ennesima presa in giro”. "Al vertice sull'Autonomia oggi la Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord e abbassarli al Centro Sud. Per il M5S e' totalmente inaccettabile", sottolineano dal Movimento 5 Stelle, confermando la situazione di impasse che si e' determinata nella riunione di questa ...

Autonomia - strappo M5S-Lega al Vertice a Palazzo Chigi. Di Maio : «Tavolo si è bloccato sulla scuola» : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

La Lega scontenta dopo il Vertice sulle autonomie : "M5s condanna il Sud all'arretratezza" : “I Cinque Stelle condannano il Sud all’arretratezza”. Il vertice sulle autonomie è stato sospeso per consentire ai ministri di partecipare al voto in Senato sul taglio dei parlamentari, ma la Lega non sembra affatto contento del confronto avuto sul tema con gli alleati di governo. Il Carroccio sottolinea di apprezzare gli sforzi di Giuseppe Conte in materia, ma sottolinea che l’unico modo per aiutare ...

Migranti - Salvini dopo Vertice di governo : “Controlli preventivi della Marina militare sulle navi di soccorso” : Al termine del vertice sull’immigrazione il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta spiega di aver letto della proposta di Salvini di mettere le navi della Marina a protezione dei porti solo sui giornali: “Stasera non me l’ha chiesto“. Il ministro dell’Interno indirettamente conferm, e aggiunge: “Abbiamo messo sul tavolo altre iniziative come i controlli della Marina militare preventivi sulle navi di presunto ...

Vertice sull'immigrazione - la "grana" della Marina : Matteo Salvini ed Elisabetta Trenta non parlano da giorni. Tra loro c’è molto più di un problema politico, esiste piuttosto un problema di divisione dei poteri dello Stato e delle competenze che ruota attorno al tema dell’immigrazione e al ruolo della Marina militare. Quindi leggi e regolamenti che il ministro della Difesa è pronto a mettere sul tavolo di Palazzo Chigi, questa sera nel corso del Vertice con il ...

Altra fumata nera sulle autonomie regionali - il prossimo Vertice l'11 luglio : Un ennesimo rinvio. Altra fumata nera. Anche nella giornata di ieri il governo non è riuscito a giungere ad un'intesa sull'autonomia regionale differenziata. Il vertice di Palazzo Chigi si è concluso dopo tre ore e mezza con un altro rinvio: la prossima riunione si terrà giovedì 11 luglio alle ore 8.30. Dal fronte Movimento 5 Stelle ci sarebbero ancora troppe perplessità: non si è riusciti a trovare un accordo sul costo medio, sul Vas, sulla ...

Fumata nera al Vertice sull'autonomia. Nuovo incontro giovedì : Si tratta ancora. Il vertice sulle autonomie a Palazzo Chigi si conclude, dopo oltre tre ore, con un Nuovo rinvio: Conte, i due vice e i ministri interessati si riaggiorneranno giovedì mattina alle 8.30. Benché il dialogo proceda in un “clima positivo”, di fatto anche oggi non esce un testo definitivo sull’autonomia differenziata. Dal fronte M5S, a quanto apprende l’Adnkronos, tanti ancora i nodi da ...

Autonomia - Vertice di governo a Palazzo Chigi sullo spacca-Italia. Salvini : qui per torvare accordo : Via a Palazzo Chigi al vertice sulla Autonomia differenziata. Alla riunione, oltre ai i ministri competenti sul dossier e al premier Giuseppe Conte, sono presenti i due vicepremier Luigi Di...

Autonomia - via al Vertice di governo a Palazzo Chigi sullo spacca-Italia : Via a Palazzo Chigi al vertice sulle Autonomie. Alla riunione, oltre ai i ministri competenti sul dossier e al premier Giuseppe Conte, sono presenti i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini,...

Ex Ilva - Vertice Di Maio e ArcelorMittal : “No comment”. A Taranto - impianti fermi per sciopero. Ma è scontro sulle cifre : La fumata bianca sull’ex Ilva non c’è ancora. Così, mentre a Taranto i lavoratori incrociano le braccia (il 75 per cento per i sindacati, il 36 per l’azienda), a Roma sarà decisivo il secondo incontro – quello del 9 luglio – fra i vertici di ArcelorMittal e il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Un’ora di faccia a faccia fra il vicepremier, gli ad di ArcelorMittal Europa e Italia, Geert Van Poelvoorde e ...

Vertice sulle autonomie - tutto rinviato all'8 luglio : Aggiornamento - tutto rimandato all'8 luglio per l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del testo presentato dalla Lega sulle autonomie regionali. Nella prima ora di lavoro i ministri hanno discusso il tema delle risorse e di un meccanismo che non porti squilibri tra Nord e Sud, poi si sono soffermati su competenze e deleghe e hanno raggiunto un'intesa di massima su un fondo di perequazione, che permetta di raccogliere ...

Ue - fumata nera sulle nomine : Vertice il 30. Conte sulla procedura : “Situazione difficile”. Colloquio con Macron e Merkel : L’Europa non trova l’accordo sulle nomine per i posti chiave a Bruxelles. Dopo una notte di trattative il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha annunciato un nuovo summit per il 30 giugno: “Nessun candidato ha ottenuto la maggioranza”. Ma è stata una notte complicata anche sul fronte italiano, con Giuseppe Conte impegnato a sondare il terreno e le posizioni degli altri leader europei sulla possibile procedura ...