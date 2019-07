Che pena! Tutto esaurito, caos al concerto di Eros Ramazzotti

(Di venerdì 19 luglio 2019) Cosa è successo al cantante? Ilalla rassegna musicale piemontese Stupinigi Sonic Park diè finito nell’occhio del ciclone, ha registrato il. L’inizio delera previsto per le 21, ma alle 20 ancora centinaia di persone erano in coda per ritirare i biglietti omaggio distribuiti dalle aziende sponsor della manifestazione, tra cui Fca. “Dopo due ore di coda – hanno raccontato a Repubblica i partecipanti – ci hanno comunicato che l’accesso alla palazzina era interdetto perché era stata raggiunta la capienza massima, peccato che nessuno ci abbia avvisato e sui biglietti non era indicato in nessun modo che l’accredito era disponibile fino a esaurimento posti”. A un certo punto la sicurezza ha chiuso i cancelli.Ovviamente chi è rimasto fuori non l’ha prese bene per niente. Tutti, neanche a dirlo, si sono arrabbiati, sopratper via della clausola che impone a chi ha “prenotato” i ticket il pagamento di una penale da 10 euro per ogni biglietto non ritirato.Sono rimasti fuori in 500, l’organizzazione, impreparata, alla fine, ha deciso di lasciare fuori chi aveva tagliandi gratuiti, alcuni dei quali erano stati vinti in concorsi radio, anche da persone che venivano da altre regioni e che avevano fatto un lungo viaggio per passare la serata con. “Che pena, stare quasi due ore in coda per non entrare… e la coda era visibile…. ovviamente per paura che l’evento non fosse pieno hanno distribuito accrediti a tutta la provincia di Torino. Risultato overbooking … e gente a casa! Dilettanti”, è uno dei commenti apparso sulla pagina Facebook dell’evento.