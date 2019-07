Valeriani | ordinanza ha funzionato | ma servono soluzioni stabili

romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Roma – “L’che abbiamo firmato il 5 luglio e’ andata molto bene. La citta’, basta girare, e’ tornata quasi ovunque alla normalita’. Ci sono tre municipi con dei problemi ma li stanno risolvendo, quindi l’che prevedeva una pulizia straordinaria in pochi giorni, il posizionamento di centinaia di cassonetti, l’attivazione degli impianti mobili sta funzionando. Ora il problema e’ capire dopo la fine dell’emergenza come si attrezzera’ la citta’ per trovare delle. Il Piano sara’ approvato in Giunta entro fine luglio”. Cosi’ l’assessore ai rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano, a margine delle celebrazioni per il 76esimo anniversario del bombardamento di San Lorenzo a Roma, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulla situazione rifiuti ...

